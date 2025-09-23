El festival Bucles propone una 'catarsis' a través de la danza en una edición que acerca a la zona dana

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 40 funciones de 35 compañías integran la programación de la XIII edición del Festival Bucles, que bajo el 'Catharsis' ofrecerá espectáculos que evidencian el poder transformador de la danza. En esta ocasión, además, el certamen se acercará a zonas afectadas por la dana "apoyando a comunidades y compañías afectadas".

De las agrupaciones participantes, 17 son valencianas; 14 de otras regiones como Cataluña, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía o Asturias, y 4 internacionales procedentes de Italia, Bélgica, Francia y Estados Unidos.

El encuentro cuenta con un equipo artístico compuesto por alrededor de 120 intérpretes y creadores donde un 60 % son mujeres, un 45% tienen menos de 35 años, y más del 50 % son profesionales locales.

Estos son algunos de los datos que se han puesto de relieve durante la presentación del festival, celebrada este martes en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC).

"La danza nos permite soltar lo que duele, dar forma a lo invisible y transformar la emoción en movimiento. Un rito donde cuerpo, mente y emoción se funden en un mismo pulso", ha apuntado la directora de Bicles, Isabela Alfaro, quien ha señalado que "en esta edición, queremos comunicar un proceso de reconstrucción simbólica asociado a la dana, basado en la fortaleza colectiva, la solidaridad y la acción compartida".

Por su parte, el gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana Nicolás Bugeda, ha señalado que "uno de los principios fundacionales del Consorci de Museus es el apoyo a la creación artística valenciana" y ha recordado que la relación de El Carme con el festival Bucles se remonta a sus inicios.

La programación de Bucles despliega propuestas de danza, artes vivas y lenguajes multidisciplinares, en diálogo con espacios urbanos periféricos de la ciudad de València y entornos naturales vinculados a la huerta, que impulsan una sociedad más justa y consciente.

Además, la programación itinerante incluirá piezas coreográficas de corta duración en espacios públicos y singulares (museos, jardines, plazas y edificios emblemáticos), talleres de danza inclusiva, proyectos sociales, 5 residencias artísticas y 1 residencia técnica, certámenes, coloquios, masterclass, conciertos o jornadas solidarias en la huerta valenciana en 16 espacios.

Se trata del Centre del Carme Cultura Contemporània - CCCC, La Mutant, Escalante, Museo de Bellas Artes de Valencia, Universitat de València, Fundación SGAE, Bombas Gens Centro de Artes Digitales, Sala Carme Teatre, Espai Inestable, La Rambleta, Espacio Pluto, Centre Cultural El Molí de Benetússer, Teatre Agrícola de Alboraia, Centre Cultural de Picassent, Espai Algrà y El Consulado.

El festival "se vuelca" con las comunidades afectadas por la dana integrando actividades solidarias y programación en municipios como Benetússer, Alfafar y Picassent. Además, destinará el 100% de la recaudación de la jornada cultural del 28 de septiembre en la huerta a Algrà, y el 50% de la taquilla en Bombas Gens y La Rambleta a apoyar a proyectos culturales en Municipios afectados. Descentralización expandida.

Bucles amplía su mapa de acción con más presencia en espacios periféricos y no convencionales, sumando escenarios como Pluto (La Punta), El Consulado (Fonteta de Sant Lluís) y Algrà (Alfafar). Residencias artísticas territoriales. Tres residencias en Alboraia, Benetússer y Picassent con estreno y coloquio en cada municipio; además de una Residencia Técnica en Carme Teatre y dos en el marco de Graners de Creació Bucles-Inestable.

NUEVA PRODUCCIÓN PROPIA

Entre las novedasdes figura también el estreno de Eva (Producciones Bucles - con la ditrección coreográfica de Isabela Alfaro), como apuesta del festival por la creación desde dentro.

Por otro lado, el Festival Bucles presenta, en colaboración con UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, la pieza 'Llars Invisibles', un espectáculo de la compañía valenciana Fil d'Arena que "aborda el conflicto de Palestina desde una mirada artística accesible, generando espacios de diálogo sobre memoria histórica, derechos humanos y solidaridad global. Patrimonio cultural reinterpretado".

Este año apoyan la iniciativa la Generalitata, Institut Valencià de Cultura, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, a través del Centre del Carme Cultura Contemporània, el Museo de Bellas Artes de Valencia y Espai LaGranja, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación de Valencia, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Red Acieloabierto, Ajuntament de València, La Mutant, Teatro Escalante, la Universitat de València, Ayuntamientos de Picassent, Benetusser y Alboraya, Sala Carme Teatre, Espai Inestable, La Rambleta Bombas Gens Centro de Artes Digitales, Fundación AIGE, La Fundación de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), Instituto Francés, AVED, APDCV, Festival Abril en Danza, Festival Black Box de Bulgaria