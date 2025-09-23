El Festival de Cine de Alicante acude al Roma Film Corto para "impulsar" su proyección internacional - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE ALICANTE

ALICANTE, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Alicante ha participado en la 17 edición del Roma Film Corto, celebrado la pasada semana en la ciudad de Roma (Italia), para "impulsar su proyección" a nivel internacional.

El director del certamen alicantino, Vicente Seva, estuvo presente en el evento para presentar el vídeo promocional del festival que se celebrará del 23 al 30 de mayo de 2026 en la capital alicantina, así como el cortometraje ganador de la última edición del evento, 'Pálpito', dirigido por Moisés Romera y Marisa Crespo.

La proyección estuvo acompañada por la presencia de los codirectores artísticos del festival internacional Roma Film Corto, Adriano Squillante y Enzo Bossio, según ha informado la organización del evento alicantino en un comunicado.

Asimismo, la gala fue presentada por Squillante y por la actriz Nicol Angelozzi y contó con la actuación de la cantante Alessandra Grasso. También asistieron diferentes personalidades del panorama cinematográfico y social italiano.

En este sentido, Seva ha resaltado la colaboración "un año más" con festivales internacionales que "son una gran oportunidad para promocionar tanto el evento alicantino como la ciudad a nivel internacional, un escaparate en el que mostrar el trabajo que se realiza desde hace más de dos décadas".

Por su parte, Squillante ha indicado que esta colaboración es "muy importante", ya que "promociona el Roma Film Corto a nivel internacional con la proyección de trabajos en Alicante" y ha agradecido "el hermanamiento que permite llevar a España las producciones".

En la misma línea, Bossio ha destacado la "ilusión" por "el crecimiento año tras año del hermanamiento entre España e Italia" y ha asegurado que el Festival Internacional de Cine de Alicante "es un referente por su trato y por la oportunidad de promocionarse".