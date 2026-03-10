El Festival de Cine de Alicante promueve el "respeto al entorno" con un premio a cortos medioambientales

Archivo - Imagen de La Marjal - FESTIVAL DE CINE DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Alicante y Aguas de Alicante han resaltado "la promoción de valores de respeto al entorno a través del cine" con un galardón creado el pasado año, el Premio Cortometraje Medioambiental Aguas de Alicante, que se otorgará a trabajos que fomenten el medio ambiente y la sostenibilidad y que está dotado con mil euros.

El reconocimiento, que se entregará en la gala de clausura del certamen el 30 de mayo en el Teatro Principal de Alicante, busca poner en valor cortometrajes que aborden "problemáticas relacionadas con la naturaleza" y que tengan como objetivo "la educación ambiental", según ha indicado la organización del evento en un comunicado.

El director del Festival de Cine de Alicante, Vicente Seva, ha señalado que el cine es "entretenimiento", pero también "divulgación y concienciación", al tiempo que ha asegurado que la cita "siempre ha promovido iniciativas de carácter solidario o reivindicativo".

Por este motivo, ha continuado, se impulsa junto a Aguas de Alicante "un premio a la sostenibilidad y a la educación ambiental, tan necesaria actualmente". Asimismo, ha agradecido a la empresa mixta su "apoyo" a este festival y al cine, así como "su importante labor".

Por su parte, el director de Comunicación y Relaciones Externas en Aguas de Alicante, Martín Sanz, ha apuntado que para la compañía, este premio supone "nueva colaboración" que pone de manifiesto el "apoyo" a "encuentros y certámenes que pretenden alentar el talento de nuevos realizadores".

ACTIVIDADES

De otro lado, a lo largo de la semana en la que se celebra el Festival Internacional de Cine de Alicante, del 23 al 30 de mayo, la ciudad acoge distintas actividades relacionadas con el mundo del "séptimo arte".

Por una parte, tienen lugar las proyecciones de las películas y cortometrajes que compiten en la sección oficial y, por otra, se organizan propuestas paralelas sobre cine. En esta programación se incluyen las galas de inauguración y clausura del certamen, en las que se entregan premios honoríficos a profesionales del cine.

El festival cuenta con el apoyo de la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de la ciudad, Alicante City & Beach, el Institut Valencià de Cultura (IVC), À Punt Mèdia y otras empresas colaboradoras.