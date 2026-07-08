El Festival de Cine de Elche mostrará 71 cortos en su Sección Oficial de una 49 edición "especialmente completa"

Presentación del Festival de Cine de Elche - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 49 Festival Internacional de Cine Independiente de Elche (Alicante), organizado por la Fundación Mediterráneo, celebra desde este viernes hasta el 17 de julio una nueva edición que combinará las proyecciones de la Sección Oficial --71 obras-- con estrenos, actividades formativas, mesas redondas, encuentros con profesionales del sector audiovisual y el homenaje a Kiti Mánver, que recibirá la Palmera de Plata del certamen durante la gala de clausura, que este año estará presentada por la actriz ilicitana Elisa Lledó.

La programación de esta edición se ha presentado este miércoles en el Hort del Xocolater, sede principal del Festival, con la participación del director del Festival de Cine de Elche, Alejandro Cano, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Elche, Irene Ruiz, según ha informado la Fundación Mediterráneo en un comunicado.

Durante el encuentro se han dado a conocer las principales líneas de una programación que extiende la actividad del certamen "más allá de la competición" y que busca reforzar su dimensión como "espacio de encuentro entre cineastas, profesionales y público".

Así, el certamen mantiene como escenarios principales el Hort del Xocolater, enclave situado en el Palmeral de Elche y declarado Patrimonio de la Humanidad, y la playa de Arenales del Sol, donde se proyectarán cada noche los cortometrajes seleccionados para la Sección Oficial.

En este contexto, Cano ha señalado que han preparado una edición "especialmente completa, en la que la competición convive con la formación, el diálogo entre profesionales y el acercamiento del cine al conjunto de la ciudadanía".

Asimismo, ha apuntado que el objetivo es hacer del Festival "una experiencia cultural abierta y participativa" y, al mismo tiempo, mantener "intacta" su "vocación de descubrir y acompañar a nuevos creadores".

Por su parte, Ruiz ha destacado la trayectoria de un certamen que lleva "49 ediciones haciendo de Elche una ciudad de cine cada verano" y ha felicitado a la Fundación Mediterráneo y al director del festival por "el esfuerzo y la capacidad de adaptación" que han convertido este Festival en "una cita cultural imprescindible y en uno de los más importantes del panorama nacional", según ha indicado el Ayuntamiento ilicitano en un comunicado.

SECCIÓN OFICIAL

La Sección Oficial estará conformada por 71 cortometrajes y constituye el "núcleo" de una edición que ha recibido 1.822 cortos procedentes de 63 países. Las obras seleccionadas competirán en las categorías de Ficción, Documental, Animación, Autor Novel y Fescurt-Comunitat Valenciana.

Además, la "elevada" participación en Autor Novel, con 747 trabajos inscritos, muestra una de las "principales señas de identidad del certamen desde sus orígenes", que es, de acuerdo con la Fundación Mediterráneo, su "apuesta por los nuevos realizadores y por el descubrimiento de voces emergentes".

Así, las proyecciones tendrán lugar cada noche en el Hort del Xocolater y, de forma simultánea, en la playa de Arenales del Sol. Los cortometrajes seleccionados optarán a siete premios oficiales con una dotación total de 15.500 euros, a los que se suman los galardones a Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor y Mejor Guion.

Asimismo, el Festival de Cine de Elche es certamen colaborador de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y preseleccionador para los Premios Goya en las categorías de Ficción, Documental y Animación.

La actriz Kiti Mánver recibirá la Palmera de Plata, el máximo reconocimiento honorífico del Festival de Cine de Elche, durante la gala de clausura del 17 de julio. Con este galardón, el certamen reconoce una trayectoria de más de cinco décadas y la aportación de una de las intérpretes "más versátiles" del cine español, cuya carrera se ha desarrollado entre el cine, el teatro y la televisión.

Como antesala del homenaje, el día 16 a las 19.30 horas se proyectará 'Mamacruz', película elegida por la propia actriz para formar parte de este reconocimiento. Kiti Mánver participará en la sesión y mantendrá un encuentro con el público en torno a la película y a su trayectoria profesional.

ENCUENTROS PROFESIONALES Y FORMACIÓN

Por otra parte, el Festival incluye un programa de encuentros con profesionales, concebido para acercar al público los procesos de creación y los diferentes oficios que intervienen en la producción audiovisual.

Entre las actividades previstas se encuentra la mesa redonda 'Del guion a la pantalla', que reunirá a Pepe Coira, Jorge Coira y Diana Rojo para abordar el proceso que conduce una historia desde su escritura hasta su materialización en imágenes.

La programación incluye también la mesa redonda 'Rodar sin parar', con Fariba Sheikhan, Víctor Matellano, Pepa Aniorte y Tirso Calero, que ofrecerá diferentes perspectivas sobre el trabajo cotidiano en la industria audiovisual.

Tirso Calero impartirá, además, una 'masterclass' dedicada a la figura del 'showrunner', un perfil "cada vez más relevante" en la creación y producción de series, situado en la intersección entre la escritura, la producción ejecutiva y la dirección creativa.

Esta edición también acoge un curso intensivo de preparación al 'casting', dirigido por Cristina Alcázar junto a Verónica Reche y Marichu Sanz, destinado a acercar a los participantes a los procesos de selección de intérpretes y a las herramientas necesarias para afrontar una prueba profesional.

La programación se completa con 'Pintar de Cine', una iniciativa de la Escuela de Pintura del Hort del Xocolater de la Fundación Mediterráneo que propone explorar las relaciones entre el lenguaje cinematográfico y las artes plásticas.

También forma parte de esta línea el curso universitario 'Descubriendo el lenguaje del cine VII', una nueva edición de la propuesta académica organizada junto a la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) para profundizar en los códigos, procesos y transformaciones del audiovisual contemporáneo.

Entre otras actividades, también se incluye la proyección de 'La Raó del Somni', un documental dirigido por Pau Soler sobre la trayectoria artística y personal de Joan Castejón que recorre la obra y la biografía del pintor, escultor y grabador y profundiza en su "compromiso artístico y social", así como en "el peso de la identidad mediterránea" en su trabajo.

Finalmente, esta edición incorpora el estreno de un documental dedicado al compositor alicantino Óscar Esplá, producido por la Fundación Mediterráneo, que propone una aproximación a una de las figuras "fundamentales" de la música española del siglo XX.

CLAUSURA Y PREMIOS

El Festival concluirá el viernes 17 de julio con la tradicional gala de clausura, durante la que se dará a conocer el palmarés de la 49 edición, se entregarán los premios del certamen y Kiti Mánver recibirá la Palmera de Plata como reconocimiento a su trayectoria profesional.

A las puertas de su 50 edición, el certamen busca mantener su "compromiso fundacional" con "el descubrimiento de nuevos talentos, el apoyo al cine independiente y la creación de espacios de encuentro entre quienes hacen cine y quienes lo disfrutan".