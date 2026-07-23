Archivo - El festival 'FRESCA!' clausura su sexta edición con un espectáculo de la coreógrafa María Pagés - YERAY MENENDEZ - Archivo

ALICANTE 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Artes Escénicas de Alicante, 'Fresca!', organizado por la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), cierra su sexta edición el próximo sábado a las 22.00 horas con el espectáculo 'El paraíso de los negros', protagonizado por la coreógrafa María Pagés.

Se trata de una coreografía flamenca de la compañía de María Pagés, "una de las figuras más relevantes de la danza española contemporánea", que se inspira en las reflexiones sobre la libertad, la identidad y el poder presentes en 'Poeta en Nueva York', de Federico García Lorca, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La obra dialoga con la novela homónima de Carl Van Vechten, el pensamiento de la negritud de Léopold Sédar Senghor y el legado artístico y reivindicativo de Nina Simone. A partir de estas referencias, el espectáculo aborda conflictos universales como la desigualdad, el racismo, la exclusión y la búsqueda de la libertad desde una perspectiva contemporánea.

A lo largo de su trayectoria ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022, compartido con el cantaor José Mercé; el Premio Nacional de Danza otorgado por el Ministerio de Cultura; la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la distinción como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia.

Asimismo, el ciclo familiar 'Espai Frescoreta!' se despedirá mañana del público a las 20.00 horas, con 'Gota', de Txema Muñoz, una propuesta que combina magia, 'clown' y teatro gestual dirigida a todos los públicos que obtuvo el Premio MAX 2026 al Mejor Espectáculo de Calle.

Ambas funciones pondrán fin a una edición que ha reunido nueve espectáculos de teatro, danza, circo y artes escénicas contemporáneas en los Jardines de la Diputación de Alicante y en Casa Mediterráneo.

ENTRADAS

Las entradas para los espectáculos del 'Escenario Fresca!' tienen un precio general de 24 euros, mientras que los espectáculos de 'Frescoreta!' tienen un precio único de cinco euros.

El festival mantiene una política de descuentos destinada a facilitar el acceso a la cultura, con entradas de 10 euros para menores de 14 años, un descuento del 50 por ciento para jóvenes de entre 14 y 30 años y una reducción del 20% para personas jubiladas, titulares de la tarjeta Darde, estudiantes, personas con diversidad funcional, familias numerosas y asociaciones profesionales de artes escénicas.