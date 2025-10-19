El festival Gastro Cinema inaugura su VII edición con dos proyecciones y degustaciones en el MARQ

ALICANTE 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El festival Gastro Cinema ha inaugurado este sábado su VII edición con dos proyecciones y degustaciones en los jardines del MARQ de Alicante. Durante una semana este evento ofrece a la ciudad cine, cultura, maridajes, catas y diferentes actividades entorno al cine y la gastronomía.

La jornada, que ha reunido a más de 200 personas, ha arrancado con la proyección de la película 'Charlie y la fábrica de chocolate', una sesión especial pensada para disfrutar en familia en la que, mientras se ha disfrutado de esta historia de aventuras, se han degustado chocolates de la firma vilera Chocolates Marcos Tonda, ha destacado la organización del evento en un comunicado.

Tras ella, patrocinadores y colaboradores del certamen han disfrutado de 'Un viaje de diez metros', una película protagonizada por Helen Mirren. La proyección ha estado acompañada de una degustación del restaurante Poniente del Club de Regatas de Alicante, maridada con vinos de Bocopa, Chocolates Marcos Tonda, Estrella Galicia y cócteles de Royal Bliss.

Han asistido el director general de Ciudad de la Luz, Fermín Crespo; la presidenta de ARA, Gabriela Córdoba; el presidente de APHA, Luis Castillo; Marta López y Carlos Bosch, del hotel Dormir De Cine y el presidente de Cáritas Alicante, Víctor Mellado, entre otros. Este largometraje se podrá ver este lunes 20 de octubre, a las 19.00 horas, en el MARQ con entrada gratuita previa inscripción.

El festival, que continua este domingo con sesiones de catas y degustaciones, tiene una programación que combina actividades para todos los públicos. Uno de sus platos fuertes será el martes 21 y miércoles 22 de octubre cuando se celebrarán las dos sesiones de la sección 'Caviar de Cortometrajes', con 12 títulos internacionales a concurso que podrán verse de forma gratuita en el MARQ.

El jueves 23, a las 20.00 horas, será la gala de clausura en la que se entregarán los diferentes galardones de esta séptima edición de Gastro Cinema.

"Gastro Cinema ya está aquí y ha comenzado, como no puede ser de otra manera, con cine y gastronomía juntos en dos actividades cargadas de sabor y emociones en un marco incomparable como son los jardines del museo. Nos quedan por delante días de películas, cortometrajes, cócteles y arroces de cine, catas, actividades infantiles y mucho más a los que invitamos a todos los alicantinos a participar", ha destacado el director de Gastro Cinema, Vicente Seva.

Gastro Cinema 2025 cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Capital Española de la Gastronomía, Diputación de Alicante, Mercalicante, Aguas de Alicante, ARA, APHA y otras empresas colaboradoras.