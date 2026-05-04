El festival 'Leer' llega el jueves a València de la mano de voces de la cultura, la investigación y la política

Voces de la cultura, la investigación y la política protagonizarán en Valencia la primera sesión del Festival Leer fuera de Madrid - FUNDACIÓN MAINEL

VALÈNCIA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El festival 'Leer' llegará el próximo jueves a València con una primera sesión celebrada fuera de Madrid que protagonizarán voces de la cultura, la investigación y la política. Este encuentro, organizado por las fundaciones Ortega-Marañón y Mainel, será 'Leer la desigualdad' y tendrá lugar a las 19.00 horas en la sede de Mainel.

En esta cita participarán Estefanía Molina, autora de 'Los hijos de los boomers'; Pedro Bravo, autor de 'Antes todo esto era ciudad'; la catedrática de Filosofía del Derecho y Política, Ángeles Solanes; y el director general de Inclusión y Cooperación al Desarrollo de la Generalitat Valenciana, Pedro Carceller.

Todos ellos ofrecerán distintas perspectivas (pública, académica y literaria-periodística) sobre la desigualdad en una conversación abierta al público, según ha informado la organización en un comunicado.

Así, han avanzado que Carceller ofrecerá "una posición clave para abordar la desigualdad desde la acción institucional", mientras que Ángeles Solanes, aportará su punto de vista como investigadora especializada en desigualdades jurídicas y sociales.

La periodista Estefanía Molina mostrará la visión desde su ensayo, un trabajo que "analiza las brechas generacionales y las desigualdades que afectan a la juventud española". El también periodista Pedro Bravo reflexionará sobre cómo los modelos urbanos influyen en la desigualdad social.

El objetivo de este formato, creado por la Fundación Ortega-Marañón el pasado mes de marzo, es "ofrecer un lugar donde los libros se abren para pensar conjuntamente los grandes temas de nuestro tiempo", ha añadido la organización.

Así, ha destacado la posibilidad que este tipo de encuentro ofrece para "juntar a lectores, autores y voces expertas" con el fin de "reflexionar y dialogar sobre cuestiones de interés público".

El Festival Leer, han añadido sus impulsores, "tiene vocación itinerante". Hasta el momento se han celebrado dos sesiones en Madrid: 'Leer los libros' y 'Leer la música'. Ahora 'Leer la desigualdad llega a València para después visitar otras ciudades.