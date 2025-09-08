El Festival L'Eliana Cinema arrancará con un concurso de filmación rápida

VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival L'Eliana Cinema arrancará su novena edición el próximo 12 de septiembre. El certamen de cortometrajes "inclusivo y diverso" está dirigido a personas de todas las edades y niveles de experiencia en el cine con el objetivo de "fomentar nuevas trayectorias en el mundo del audiovisual al tiempo que se promueve la creatividad a través de la grabación rápida", explica la organización en un comunicado.

En la Plaza del Ayuntamiento de L'Eliana, a las 20:00 horas, se recibirá a los 15 equipos participantes en el concurso de filmación rápida en 72 horas.

En ese momento se les indicarán las localizaciones y el objeto que deberá formar parte de la historia de su cortometraje, rodado en tan solo tres días (72 h) y con una duración máxima de cinco minutos. Todo un divertido reto al ingenio, con recompensas que superan los 3.000 euro. El acto finalizará con la proyección de divertidas películas mudas, acompañadas por la música en directo del grupo Cinemàtic Trío.

Durante la semana cinéfila se celebrará una variada programación de actividades abiertas a todo el público: taller para niños sobre construcción de aparatos precursores de la cinematografía a cargo de Mahalia Frizon, proyección de los laureados cortometrajes Cólera, de José L.Lázaro, Biznaga de plata a la mejor dirección en el Festival de Málaga (2025) y Carmela, de Vte. Mallols, Biznaga de plata y del público en el Festival de Málaga (2025). Ambos directores estarán presentes para presentación y coloquio.

El viernes 20 de septiembre, a las 19:00 h, en el Auditorio Municipal, tendrá lugar la festiva y glamurosa Gala Final, en la que se rendirá homenaje a la actriz valenciana Lola Moltó y se darán a conocer los premios y nominaciones correspondientes a las dos secciones del festival: Cinema a l'Escola y 72 horas. Todo el acto estará amenizado con música en directo del grupo Petite Comité.