El Festival de Les Arts adelanta su cierre a la 1.00 y promete monitorización acústica en tiempo real

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VALENCIA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Les Arts ha confirmado este lunes por la tarde, a cuatro días de su celebración, los horarios de los conciertos de su undécima edición y algunos de los cambios que habrá en el recinto por la sentencia que da la razón a los vecinos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en su reclamación por molestias por ruido en los eventos que se celebran en este entorno.

En concreto, el festival anuncia que este año finalizará su programación a la 1.00 horas, en lugar de posteriormente como en anteriores ediciones, y promete "monitorización acústica en tiempo real, seguimiento permanente y supervisión técnica continua durante toda la celebración".

En una publicación en redes sociales, los organizadores del Festival de Les Arts garantizan que este año ofrecerán "la experiencia de siempre" y que su "esencia permanece intacta": "Damos un paso más incorporando nuevas medidas y soluciones técnicas para mejorar la experiencia dentro del recinto, favoreciendo la convivencia con los vecinos y la ciudad".

Según prometen, el recinto estará "a la altura" de esta edición, con "nuevas barreras acústicas, doble apantallamiento en escenario principal, nueva distribución sonora y reorientación de escenarios": "Una adaptación integral del recinto diseñada para optimizar la experiencia del festival y su integración en el entorno".

Sostienen que "la nueva distribución del sonido permitirá una escucha más uniforma y equilibrad dentro del recinto, llegando mejor a todos los espacios del festival". Además, destacan que habrá "nuevas medidas de gestión y un nuevo horario" hasta la 1.00. "Porque creemos que la música, la cultura y la ciudad pueden seguir creciendo juntas", dicen.

INICIO PROGRESIVO DURANTE LA TARDE

El festival arrancará "progresivamente durante la tarde" para, según los organizadores, "distribuir mejor los accesos y disfrutar de todos los espacios desde el inicio". A las 16.00 horas, apertura del recinto; a las 18.00, escenario Mediolanum; a las 18.30, L'Hivernacle de Les Arts; a las 18.50, escenario El Águila, y a las 20.00 Les Arts Club. La programación, insisten, estará activa hasta la 1.00 horas.

Por último, dicen dar "gracias al público, a la ciudad, a los artistas y a todas las personas que hacen posible Festival de Les Arts". "Seguimos construyendo juntos una nueva edición", concluyen.

Los horarios de los cantantes y grupos que actúan el viernes y sábado en cada escenario se pueden consultar en su web oficial y redes sociales. Los cabezas de cartel, Siloé y Two Door Cinema Club, actúan el viernes y sábado, respectivamente, ambos entre las 23.40 y la 1.00 horas en el escenario El Águila.