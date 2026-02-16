El festival Turia Music reunirá en el Roig Arena a dj's nacionales e internacionales de techno y hard techno - ROIG ARENA

VALÈNCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El festival Turia Music aterrizará en el Roig Arena de València el próximo sábado 20 de junio en una edición especial con un cartel de techno y hard techno "de primer nivel".

El cartel, que se anunciará próximamente, reunirá a dj's nacionales e internacionales, artistas que están marcando el pulso en la escena global y que se darán cita en el recinto valenciano.

Turia Music contará con una producción diseñada "a la altura del concepto: sonido contundente, visuales impactantes y una experiencia inmersiva diseñada para los amantes de la música electrónica más exigentes".

Las entradas generales saldrán a la venta el 10 de marzo en la web del recinto multiusos.