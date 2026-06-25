Festivales de cine denuncian su "situación límite" por la gestión del IVC y piden que intervenga Presidencia

Archivo - Imagen de recurso de festival de cine. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Festivals de Cinema de la Comunitat Valenciana (Fescicom) ha denunciado públicamente "la situación límite que atraviesan decenas de encuentros como consecuencia de la gestión de las ayudas del Institut Valencià de Cultura (IVC)".

La entidad asegura, en un comunicado, que "los retrasos en la tramitación y el pago de las subvenciones correspondientes a 2025 han provocado graves problemas de liquidez, riesgo de embargo bancario e incluso el posible cierre definitivo de algunos eventos", y reclama "una intervención urgente de la Presidencia de la Generalitat Valenciana para evitar el colapso de una parte esencial del ecosistema cultural valenciano".

Para "agravar aún más la incertidumbre del sector", advierten desde el colectivo, la convocatoria de ayudas para el año 2026 "ni siquiera ha sido publicada". "Esta falta de previsión condena a los festivales que se celebran este año a programar a ciegas, sin un presupuesto oficial asignado, abocando al sector a repetir el destructivo ciclo de deudas y retrasos del ejercicio anterior", advierten.

La asociación sostiene que "lo que debía ser una herramienta pública de apoyo al sector cultural se ha convertido en un factor de inestabilidad que compromete la viabilidad económica de numerosos festivales".

Según critica Fescicom, "la acumulación de retrasos administrativos, la modificación de criterios respecto a convocatorias anteriores y la imposición de requerimientos no contemplados inicialmente en las bases han generado una situación sin precedentes para muchas entidades organizadoras".

"La convocatoria correspondiente al ejercicio 2025 fue publicada en noviembre del mismo año, varios meses después de los plazos habituales. Esta demora redujo al mínimo la capacidad de adaptación de las organizaciones culturales. Además, las bases se redactaron de tal forma que todos los festivales quedaron obligados a someterse a auditorías externas, incluso en el caso de ayudas de cuantía reducida, asumiendo un sobrecoste desproporcionado. Este conjunto de exigencias actuó como una barrera insalvable para muchas entidades de pequeño y mediano tamaño", exponen.

Asimismo, continúan, "el proceso de subsanación, que debería haber concluido en semanas, se prolongó hasta el mes de abril de 2026, más de cinco meses después de la publicación de la convocatoria". Varios festivales "perdieron definitivamente su ayuda durante este proceso y algunos han dejado de celebrarse", lamentan.

De acuerdo a esta asociación, "la situación se ha agravado aún más por la demora en los pagos y a día de hoy existen festivales que aún no han cobrado la ayuda de 2025".

Fescicom avisa de que varios festivales han recurrido a financiación bancaria para adelantar los gastos de programación, confiando en que las subvenciones públicas llegarían dentro de los plazos habituales. Esto ha provocado que varios festivales "corrieran riesgos de embargo y pusiera en una situación difícil a los avalistas de dicha financiación".

Además, varios festivales "han celebrado ya su edición de 2026 sin haber percibido todavía las ayudas correspondientes a 2025, acumulando una tensión financiera que consideran imposible de sostener para organizaciones de tamaño medio".

"REHÉN DE INTERCAMBIO PERMANENTE RESPONSABILIDADES"

"El sector cultural valenciano no puede seguir siendo rehén de un intercambio permanente de responsabilidades entre organismos públicos. La política cultural es una responsabilidad política y debe asumirse como tal", señala Fescicom, que considera que la ausencia de planificación, la tardanza en las convocatorias y los retrasos en la ejecución de los pagos responden a una falta de prioridad institucional hacia la cultura".

Ante esta situación, Fescicom exige "el pago de todas las ayudas pendientes correspondientes al ejercicio 2025; la implantación de un calendario estable y transparente para la convocatoria, tanto de 2026 como para los próximos años; una explicación pública sobre las causas del bloqueo administrativo; la revisión de los expedientes afectados por requisitos sobrevenidos; y la creación de una mesa permanente de diálogo entre la Generalitat y las organizaciones representativas del sector".

"La cultura no es un gasto, sino una inversión colectiva. Hoy varios festivales están al borde del cierre por una gestión administrativa que ha dejado de cumplir su función. La Generalitat todavía está a tiempo de evitar consecuencias irreversibles", concluye la asociación.