Los festivales I Love Reggaeton y Love the 90s se mudan de CACSA al estadio Ciutat de València

Archivo - Imagen de archivo de una edición del festival I LOVE REGGAETON - RAULBARCIA.COM - Archivo

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los festivales I Love Reggaeton y Love the 90s han decidido cambiar su ubicación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias al estadio Ciutat de València debido a la sentencia que ampara a los vecinos de la zona de CACSA por los ruidos excesivos de la discoteca Umbracle y los eventos musicales que se celebran en el complejo.

I Love Reggaeton, que celebra su edición de este año el próximo viernes 29 de mayo, y Love the 90s, que tendrá lugar el siguiente sábado 30, explican en sus webs y redes sociales que "por motivos completamente ajenos al festival, no será posible celebrar el evento en el recinto inicialmente previsto".

Ambos festivales aseguran que, desde que se conoció la sentencia, sus equipos se han centrado en "encontrar una alternativa a la altura de lo que merece este evento". "Y la hemos encontrado. ¡I Love Reggaeton se celebrará en el Estadio Ciutat de Vàlencia!, añaden, y destacan que es un recinto preparado para grandes eventos, "con excelente visibilidad, acústica y todos los servicios necesarios para garantizar una gran experiencia".

A través de un correo electrónico, las personas que tenían previsto asistir al I Love Reggaeton recibirán la nueva entrada que será válida para esta edición en el Ciutat de València, con lo que no tienen que hacer "nada" y las anteriores entradas quedan "automáticamente anuladas". Las personas que tenían entrada General, "debido al cambio de recinto y su configuración, y respetando el orden de compra", habrán sido asignados en zona de pista o zona de grada.

Por su parte, Love the 90s explica que las personas que tenían entrada recibirán la nueva a través de Enterticket, algo "muy importante" porque la antigua ya no funcionará. Según indica, habrá dos tipos de ubicaciones en el estadio porque el aforo en pista es limitado.

Los primeros 9.000 compradores estarán en pista, como en pasadas ediciones del festival en València, con lo que "nada cambia. A partir del comprador 9.001 se ubicará al público en las gradas, que cuentan con asientos numerados y "suficiente espacio para bailar y moverse, con una visibilidad y acústica excelente; una experiencia diferente pero muy cómoda y pensada para disfrutar al máximo".

En ambos festivales, si la entrada/pulsera ya estaba recargada seguirá siendo válida y las personas que tuvieran entradas Front Stage, Standing VIP o Mesa VIP mantendrán las mismas condiciones. En caso de asistir con amigos que estén en otra zona, aseguran que intentará reubicar a los afectados "siempre que haya disponibilidad en zona de grada", algo que hay que solicitar a través de la web.

DEVOLUCIONES HASTA EL 20 DE MAYO

Para las personas que prefieran no asistir tras el cambio de ubicación, I Love Reggaeton y Love the 90s han habilitado un periodo de devoluciones desde el 6 de mayo hasta el 20 de mayo, a nueve días del festival, que también se puede pedir en sus páginas web.

En el cartel de esta edición de I Love Reggaeton figuran Tito el Bambino, De la Guetto, Juan Magán, Cali & El Dandee, Angel y Khriz, Wolfine, Dasoul, Eddy Lover, Danny Romero, Nigga Flex, DFame+Gasolina DJS, Joysi Love, Lorna o El Super Nuevo.

Y en el Love the 90s actuarán Vengaboys, Haddaway, Amistades Peligrosas, Mystic, Rozalla, Tania Evans, Chimo Bayo, Cómplices, Rebeca, Marilia de Ella Baila Sola, Kriss Orue, Alejo Stivel, Double Vision o Sensity World.