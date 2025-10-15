FestivalPod acogerá programas en directo de 'No es el fin del mundo' y 'Triunfitas con traumitas'

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

FestivalPod contará con programas en directo de podcasts como 'No es el fin del mundo' y 'Triunfitas con traumitas', que serán cabeza de cartel en esta segunda edición. Además, también habrá, de forma gratuita, jornadas profesionales alrededor de esta industria.

El evento se celebrará los días 5, 6 y 7 de noviembre, cuando La Mutant, La Reina y la Universitat de València acogerán podcasts en directo y jornadas profesionales, según ha indicado la organización en un comunicado.

Inaugurará el Festivalpod un programa especial de Clímax (3Cat) conducido por Gerard Querol (Gerryquerry) y Carla Junyent el miércoles 5 en el CC La Reina 121 (El Cabanyal). El día 6 de noviembre, las chicas de Deparkineo se despedirán de su proyecto después de cuatro temporadas en activo. Las acompañarán Samantha Gilabert y Maialen (Chica Sobresalto) con su programa Triunfitas con Traumitas durante la primera jornada de festival.

El día 7 de noviembre, los chicos de Disfrutons se unirán a No es el Fin del Mundo, el programa de El Orden Mundial que analiza la actualidad de la política internacional.

El resto de la programación tendrá lugar durante las mañanas de los días 6 y 7 de noviembre. El primer acto será en el Espai Cultural Vivescon la charla de Eugenio Viñas 'Del RSS al Videopodcast: Historia de los Formatos de Éxito en 25 años de podcast'.

Después será el turno de la mesa redonda 'La descentralización del podcast', donde participarán Maite Goñi, Albert Murillo, Andrea Villa y Sara Ribeiro. La jornada concluirá con una última mesa redonda que girará alrededor de las Mujeres en el podcast, con intervenciones de Mariola Dinarés, creadora de contenido, Sara Cuesta, de The Voice Village, y Alessia di Giacomo, de RTVE Play.

El día 7, en el CC Reina 121 para hablar de 'Buenas prácticas, derechos de autor y venta de propiedad intelectual' con Xavier Martínez, para posteriormente ver las presentaciones de los ocho finalistas de los pitchings de entre los 20 proyectos que se han presentado a esta edición.

Las entradas para asistir a los podcasts en directo en La Mutant ya están disponibles en la web, hasta completar aforo.

FestiValPod es un festival organizado por Tresdeu Mèdia, que cuenta con la financiación del Ministerio de Cultura dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU, el apoyo de la Universitat de València, el Ayuntamiento de València, la asociación Accent Obert, Amic Media y el patrocinio de Cervezas Turia.