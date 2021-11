FGV denuncia el apedreamiento de dos convoyes de las Línea 1 y 2 de Metrovalencia en los dos últimos días

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha denunciado el apedreamiento en los dos últimos días de dos trenes de las Líneas 1 y 2 de Metrovalencia, unos actos vandálicos que han obligado a modificar el servicio entre València Sud y Torrent Avinguda y entre Paterna y Llíria hasta nuevo aviso.

Según han informado fuentes de FGV a Europa Press, se trata de dos actos vandálicos que se han registrado el martes y miércoles por la tarde. El primero ocurrió sobre las 19.30 horas en Paiporta y afectó al frontal y al lateral del convoy que iba en circulación, y que sufrió grietas en el cristal.

No obstante, no se llegó a romper ni a provocar daños personales ya que se trata de un cristal de doble capa y con recubrimiento interior. En este caso, el maquinista se dio cuenta de lo sucedido en el momento.

El segundo ocurrió el miércoles por la tarde en la misma Línea 1 y 2 aunque no se conoce la hora exacta ni la localización puesto que el conductor no detectó el impacto y no se descubrió el acto vandálico hasta llegar a una parada. En todo caso, según fuentes de FGV, tuvo que ser antes de las 17.00 horas y afectó únicamente a un lateral.

Los dos trenes están en reparación, por lo que en este momento hay menos convoyes en funcionamiento en esa línea, y de ahí la modificación del servicio aunque, según la empresa, se ha compensado con otro tren del taller. FGV ha presentado denuncia por estos hechos y ha pedido a Guardia Civil y Policía Local de la zona colaboración para vigilar y evitar que se produzcan estos incidentes.