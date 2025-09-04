Las fiestas del Raval Roig en Alicante comienzan este jueves con el pregón de la edil Cristina García

Las fiestas del Raval Roig comienzan este jueves con el pregón de la edil Cristina García - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alicante da la bienvenida este jueves por la noche a las fiestas del Raval Roig. Las celebraciones, que cumplen 186 años desde su fundación, van a comenzar con el pregón de la concejala Cristina García en la plaza de Topete a las 21.00 horas.

Antes de este momento, integrantes de la Mayordomía de la Comisión de Fiestas de Raval Roig, que preside Rafael Torres Aznar, han entregado al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, un 'panquemao' y el libro de fiestas número 103 desde que se publicó el primero.

El primer edil, acompañado por los concejales Manuel Villar, Cristina Cutanda, Ana Poquet, Cristina García, Julio Calero, Lidia López y Antonio Peral ha invitado a los alicantinos a participar en estas celebraciones.

"Las fiestas del Raval Roig nos retrotraen a nuestras raíces como alicantinos, a nuestra singular y propia forma de entender la fiesta y a reivindicar una identidad propia heredada de generaciones y generaciones que nos han dejado un legado que debemos preservar", ha manifestado Barcala.

En la actualidad, siete peñas conforman estos festejos: 'El litro', 'Amargor', 'La canterella', 'Nosatros seguim', 'Los colla', 'Rincón de Michel' y 'Els amics', según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

La entrega del 'panquemao', costumbre que se remonta a finales del siglo XIX, ha estado amenizada por la 'colla' de 'dolçainers' y 'tabaleters' Sant Antonio, que, entre otras piezas populares, ha interpretado 'El baquetero', 'La manta al coll', 'Ramonet' o 'El tio Pep'.

Ha sido la primera vez que esta 'colla' se ha sumado a este acto. Los 'panquemaos' que se han distribuido han sido preparados en un horno tradicional situado en la calle Virgen del Socorro, propiedad de la familia Compañ.

ACTOS

El programa de actos, en el que figuran distintos concursos, con predominio de los culinarios, como el del caldero y juegos de calle, concluirá el lunes 8 de septiembre con la procesión en honor a la patrona, la Virgen del Socorro, a la que acompaña la Virgen del Lluch.

El consistorio ha explicado que uno de los momentos "más singulares" sucede cuando los costaleros, vestidos de marineros, cantan la salve cogidos de los brazos. En el ámbito lúdico es la 'poalà' del domingo 7 (12.00 horas), en la calle Virgen del Socorro, la que genera "mayor regocijo" entre vecinos y curiosos. Asimismo, los más jóvenes se pueden decantar por el certamen de 'playback' programado para este viernes (21.00 horas) en el escenario de la plaza de Topete.