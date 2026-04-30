Fijazz 2026 reunirá en el ADDA a "grandes artistas" con una "potente fusión" de estilos musicales

Presentación de Fijazz 2026 - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) calienta motores para acoger este verano el Festival Internacional de Jazz Fijazz 2026. Bajo el lema 'En compás de paz', esta edición ofrecerá nueve conciertos del 11 al 19 de julio con "grandes artistas" del panorama musical y una "potente fusión" de estilos, que volverán a unir el 'jazz' y el flamenco sobre el escenario alicantino.

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, y el director del complejo, Josep Vicent, han presentado este jueves esta nueva cita de la propuesta musical, detalla la institución en un comunicado.

"El ADDA se afianza año tras año como referente de la cultura musical y para la Diputación es un orgullo presentar una nueva edición de Fijazz, que se ha convertido en cita ineludible para los amantes de la buena música gracias a la labor de un gran equipo, cuyo entusiasmo y exigencia permanente permite alcanzar y mantener niveles de excelencia", ha manifestado Navarro.

Por su parte, Vicent ha explicado que "el título del festival es una idea que representa la unidad en la diversidad, la combinación de influencias y estilos diferentes, de visiones diferentes, encontrando un lenguaje nuevo que acaba siendo un lenguaje de paz, de confluencia". "Nos ilusiona muchísimo presentar este Fijazz", ha añadido.

PROPUESTAS

La Diputación de Alicante ha subrayado que, tras "conquistar" escenarios de más de 50 países, Las Migas aterrizarán "por primera vez" en el escenario alicantino y abrirán la programación con 'Flamencas', un repaso "al origen más puro y tradicional del género sin dejar atrás la esencia que ha consolidado a las seis integrantes del grupo como referente del flamenco contemporáneo".

Seguidamente, la flauta y el saxo marcarán los sones de esa "singular" mezcla de flamenco y 'jazz' que ofrece Jorge Pardo Trío "en plena conexión con un público que, como siempre, será parte activa del espectáculo".

La tercera sesión del festival vendrá de la mano del pianista Marco Mezquida, que presentará junto a su trío habitual 'Táctil' un concierto en el que confluyen ecos del 'jazz', la música clásica y la tradición mediterránea.

Tras él, la 'big band' de Bernard van Rossum (BvR) reunirá sobre el escenario a algunas de las jóvenes figuras "más destacadas" del flamenco y el 'jazz' actual, como la cantante María Marín, el pianista Xavi Torres o la bailaora Karen Lugo, que ofrecerán una "nueva dimensión de la fusión rítmica.

En el ecuador de Fijazz 2026, David Pastor se pondrá al frente de un "excepcional elenco" de músicos para repasar el universo sonoro que "transformó" la historia del 'jazz' y presentar su nuevo proyecto, 'Legacy of Blue', inspirado en Kind of Blue, Miles Davis y John Coltrane.

Seguidamente, y "avalado por el reconocido" Jorge Rossy, Iberian Trío presentará 'Ponte Ibérica', un viaje sonoro donde tradición y contemporaneidad dialogan a través del lenguaje del 'jazz'. La semana seguirá con tres "grandes" músicos: Roger Mas, Toni Pagés y Carles Benavent, que propondrán un diálogo entre el 'jazz' y las raíces mediterráneas con composiciones propias y reinterpretaciones.

20 años después de su publicación, 'Paz' regresará a las tablas como una "relectura" del universo musical de Bill Evans desde la mirada de Niño Josele, que interpretará esta "gran obra maestra" con un lenguaje propio, "dando el protagonismo a la guitarra flamenca". Por último, Zenet pondrá el broche de oro a Fijazz 2026 presentando en directo su nuevo trabajo, 'La voz y las manos', centrado en los géneros que han marcado su vida.

"PIONEROS" DE "ESTILO PROPIO"

Vicent ha puntualizado que "los conciertos que abren y cierran el evento guardan un cuño más popular que el resto, pero entremedias también hay grandísimas estrellas como Benavent o Pardo, pioneros en la creación de un estilo propio".

También otros "más actuales", como "la BvR Flamenco Big Band, Mezquida o David Pastor", un artista de la tierra "que es emblemático en el campo del 'jazz' mundial y veterano trabajando la fusión de estilos".

Asimismo, el director del ADDA ha afirmado que el concierto de Niño Josele "es el que da sentido a la programación con un sonido absolutamente auténtico, de un flamenco que se adentra en el 'jazz' creando un lenguaje totalmente diferente".