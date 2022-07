La Film Symphony Orchestra se inspira en los superhéroes para su nueva y "espectacular" gira 'Krypton'

VALÈNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Film Symphony Orchestra (FSO), orquesta que interpreta bandas sonoras de películas y series emblemáticas en directo, ha anunciado su nuevo espectáculo musical, 'Krypton', inspirado en las bandas sonoras de héroes y superhéroes de todos los tiempos.

Esta gira anual recala el próximo 1 de octubre en el Palacio de Congresos de València para que el público pueda "disfrutar de temas de películas míticas que marcaron un antes y un después en la historia del séptimo arte". Este nuevo espectáculo nacional prevé llegar a cerca de 100.000 personas, igualando el éxito de público que ha cosechado con su anterior propuesta, 'Fénix', estima la compañía.

'Krypton', que recibe el nombre del planeta que vio nacer a Superman, constituye la propuesta musical "más espectacular que la compañía va a ofrecer hasta el momento" y es, en palabras del director de la agrupación, Martínez-Orts, "un homenaje superlativo a la humanidad, a la bondad del ser humano y a todas las personas que día a día son superhéroes invisibles, anónimos que, con sus superpoderes, ayudan a los demás, sacan sonrisas y salvan vidas".

Quienes asistan al espectáculo disfrutarán de la maestría con la que el mítico compositor Alan Silvestri supo musicalizar la heroica personalidad de 'Capitán América' (2011) en una luminosa marcha, de los afilados destellos sonoros con los que Basil Poledouris describió el tañer del yunque de Crom en 'Conan El Bárbaro' o de cómo Danny Elfman tocó el cielo al plasmar su singular y característica personalidad en los inesperados giros armónicos de 'Spiderman' (2002).

No podía faltar en esta "odisea musical" la partitura de 'Superman' (1978), Óscar a la mejor banda sonora original del celebérrimo compositor John Williams, o la del tema principal de 'El último mohicano' (1992), de Trevor Jones, cuya intensidad arrolladora transmite sin parangón el coraje de 'Ojo de Halcón'.

Además, los amantes del séptimo arte se elevarán con las reminiscencias celtas que consiguió evocar el compositor James Horner para el score de 'Braveheart', mientras que los apasionados del jazz disfrutarán bailando a ritmo de swing gracias a las pegadizas melodías compuestas por Michael Giacchino para 'Los Increíbles' (2004), de Pixar.

Tambiénm incluye el repertorio la partitura que Michael Kamen consiguió para 'Robin Hood: príncipe de los ladrones' (1991), que tan bien parafrasea en su clímax el 'Everything I do' de Brian Adams y, cómo no, la partitura de 'Iron Man 2', en la que John Debney consiguió transformar el virtuosismo tecnológico del superhéroe en virtuosismo musical.

'EL CABALLERO OSCURO'

Y habrá espacio para "el patriarca de los superhéroes de las últimas décadas", Hans Zimmer, quien aparece en el programa (por partida doble) representado por los monumentales scores con los que se coronó: 'El Caballero oscuro' (2008) y 'El Hombre de Acero' (2013).

Tras finalizar su actual gira 'Fénix' en la localidad gaditana de San Fernando, el próximo 9 de julio, la Film Symphony Orchestra calentará motores para preparar su nuevo recorrido por España de la mano de 'Krypton' con la intención de llevar la mejor música cinematográfica a todos los públicos.

Las entradas para esta nueva gira, que ya están a la venta, se pueden adquirir en el siguiente enlace: https://filmsymphony.es/entradas-krypton/