La Filmoteca conmemora el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual con tres jornadas de proyecciones gratuitas

‘Sangre Y Arena’ (1916), De Vicente Blasco Ibáñez Y Max André. - GVA

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana conmemora el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual con la elaboración de una programación especial de tres jornadas que incluirá proyecciones, coloquios y presentaciones de libros.

El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura (IVC), Luis Gosálbez, ha señalado que el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se celebra el 27 de octubre, constituye "una fecha especialmente significativa para las filmotecas, ya que permite visualizar la labor que desarrollan los archivos fílmicos y audiovisuales y sus profesionales como garantes de la memoria audiovisual".

Gosálbez ha explicado que estas jornadas tienen como objetivo "sensibilizar a la ciudadanía valenciana sobre la necesidad de conservar el patrimonio audiovisual valenciano y dar a conocer los trabajos de restauración de películas valencianas que, sin la intervención del Archivo Fílmico de la Filmoteca, se hubiesen perdido".

Las jornadas del Patrimonio Audiovisual comenzarán este martes, a las 18.00 horas, con la proyección de 'Moros y cristianos' (1926), de Maximiliano Thous. La película será presentada por la jefa de Recuperación de la Filmoteca Valenciana, Inma Trull; la conservadora del Centro de Conservación y Restauración de Filmoteca Española, Marta Hernández; y el historiador cinematográfico Nacho Lahoz. La sesión será de entrada gratuita hasta completar aforo y contará con el acompañamiento musical al piano de Arcadi Valiente.

Protagonizada por Ana Giner y Leopoldo Pitarch, 'Moros y cristianos' adapta la zarzuela escrita por el propio Maximiliano Thous y Elías Cerdá con música del Maestro Serrano. Pese a las expectativas de la crítica, Thous no encontró "prácticamente respaldo" para financiarla. La cinta se paralizó en la fase final del montaje y no llegó a acabarse ni a estrenarse a causa de las deudas contraídas para su realización.

DESAPARECIDA HASTA 1987

La única copia conocida permaneció desaparecida hasta su recuperación en 1987 por la Filmoteca Valenciana, que la restauró en 1993 en los laboratorios L'Immagine Ritrovata de Bolonia, siguiendo las notas de Thous sobre los tintes y virados de color incluidas en un depósito realizado por la hija del autor.

Coincidiendo con el centenario del rodaje, la Filmoteca Valenciana y la Filmoteca Española acordaron acometer los trabajos de preservación digital de la película, que pronto estará disponible para su visionado en PLATFO, la plataforma fílmica en línea en la que también pueden encontrase unas cuarenta películas restauradas por la Filmoteca Valenciana, junto con otras cintas procedentes de otras filmotecas españolas.

ESTRENO DE 'HERBARIA' EN VALÈNCIA

El miércoles 28 de octubre, a las 18.00 horas, la Filmoteca Valenciana estrenará en València el documental argentino 'Herbaria' (2022), de Leandro Listorti, cineasta, guionista y director del área de coordinación técnica de conservación y restauración del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken de Buenos Aires.

'Herbaria' propone un viaje por los procesos de preservación botánica y cinematográfica en el que se exploran las derivaciones artísticas y políticas que conectan el cine y el mundo vegetal. La película será presentada por la jefa de Programación de la Filmoteca Valenciana, Nuria Castellote.

Ese mismo día, a las 20.00 horas, la Filmoteca proyectará 'Sangre y arena' (1916), de Vicente Blasco Ibáñez y Max André. La sesión también será de entrada gratuita hasta completar aforo y contará con el acompañamiento musical al piano de Arcadi Valiente.

Antes de la proyección tendrá lugar la presentación del libro 'Le Romancier. El guion perdido de Blasco Ibáñez', a cargo de su autor, el periodista e historiador cinematográfico Carlos Aimeur, y de Emilio Sales Dasí, exdirector de la Casa Museo Blasco Ibáñez.

Las jornadas continuarán el jueves 29 de octubre, a las 18.00 horas, y el viernes día 30, a las 20.30 horas, con el estreno en València de 'A Fidai Film' (2024), un ensayo documental de 78 minutos dirigido por el cineasta palestino Kamal Aljafari.

La obra reconstruye la memoria visual de Palestina a partir de archivos y materiales audiovisuales que el ejército israelí saqueó del Centro de Investigación Palestina en Beirut durante la invasión de 1982. La película será presentada por la cineasta e investigadora cinematográfica Orisel Castro.

Asimismo, el 29 de octubre, a las 20.00 horas, la Filmoteca recuperará el documental valenciano 'Los ojos de Ariana' (2006), de Ricardo Macián, que contó con ayudas a la producción de la Conselleria de Cultura. La película narra la lucha de un grupo de trabajadores del Afghan Film que logró salvar el archivo fílmico de su país de la amenaza destructiva del régimen talibán, escondiéndolo detrás de dobles paredes que ellos mismos construyeron.

Tras la proyección se celebrará un coloquio organizado en colaboración con la Academia Valenciana del Audiovisual en el que intervendrán el director Ricardo Macián y Mirwais Rekab, uno de los protagonistas del documental.