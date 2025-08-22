La Filmoteca d'Estiu proyecta el fin de semana 'Emilia Pérez', de Jacques Audiard

VALÈNCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca d'Estiu proyecta el sábado 23 y el domingo 24 de agosto, a las 22.30 horas, 'Emilia Pérez' de Jacques Audiard. Con una duración de 132 minutos, la película se incluye dentro del ciclo 'Cosecha de premios', que recoge los largometrajes ganadores en los principales eventos cinematográficos nacionales e internacionales, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Estrenado en el Festival de Cannes, el largometraje consiguió en este certamen el Premio del Jurado y su elenco femenino ganó colectivamente el premio a Mejor actriz. Además, 'Emilia Pérez' obtuvo el Goya a Mejor Película Europea y el galardón a Mejor Película en los Premios del Cine Europeo.

La película está protagonizada por Zoe Saldaña junto a la española Karla Sofía Gascón, Adriana Paz, Selena Gómez y Edgar Ramírez. 'Emilia Pérez' es descrita como un singular drama musical en el que se combinan dos temas tan distintos como el narcotráfico y el cambio de sexo.

Rita Mora Castro es una infravalorada abogada mexicana de un gran bufete que un día recibe una oferta inesperada: ayudar a un temido jefe de un cartel, Juan 'Manitas' del Monte, a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre convirtiéndose en la mujer que siempre ha soñado ser: Emilia Pérez.

PATRIMONIO AUDIOVISUAL VALENCIANO

Por sexto año consecutivo, la Filmoteca d'Estiu recuerda la labor de recuperación y conservación del patrimonio cinematográfico que lleva a cabo la Filmoteca Valenciana. Cada sesión se abrirá con un montaje de películas domésticas de temática veraniega depositadas, digitalizadas y conservadas en el archivo fílmico de Paterna.

Estas proyecciones sirven para recordar la misión esencial del archivo de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva.