La Filmoteca d'Estiu proyecta la película 'El río' de Jean Renoir, y el cortometraje valenciano 'Lleó', de Alba Just - GVA

VALÈNCIA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca d'Estiu proyectará el jueves 20 de agosto, a las 22.30 horas, la película 'El río' (1951), dirigida por Jean Renoir, y el cortometraje valenciano 'Lleó' (2025), dirigido por Alba Just y producido por Fran Ruvira para Umbracle Cine.

Ambas sesiones forman parte del ciclo 'Un río de cine', que reúne títulos que transcurren en entornos fluviales, en homenaje a los jardines del Palau de la Música de València, espacio que acoge las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu desde el año 2000, ha señalado la Generalitat en un comunicado.

'El río' es la adaptación de la novela homónima de la escritora inglesa Rumer Godden, publicada en 1946. El guion fue escrito por el cineasta francés en colaboración con la novelista británica. Protagonizada por Nora Swinburne, Esmond Knight, Arthur Shields y Patricia Walters, cuenta la historia de un matrimonio inglés con cinco hijos que vive a las orillas del Ganges.

La hija mayor de la familia, una adolescente de catorce años, sueña con ser escritora y descubrir el amor. Junto con dos amigas, se enamora de un atractivo capitán, aunque tendrá que hacer frente a trágicos episodios en su vida.

Galardonada con el Premio Internacional en el Festival de Venecia, 'El río' fue la primera película en color de Renoir.

'LLEÓ'

Escrito y dirigido por la directora valenciana Alba Just, producido por Fran Ruvira para Umbracle Cine y protagonizado por Goye Cobo, Morgan Blasco, Elia Sanmartín, Mateo Alkozira, Patxi Machado y Pepo de Pablo, el corto cuenta la historia de Lleó, un joven que regresa a su casa familiar en plena huerta valenciana. Aprovecha esos días para reencontrarse con sus amigos, su familia y, sobre todo, consigo mismo.

Basándose tanto en 'Cartas al padre', de Franz Kafka, como en sus propias vivencias, Alba Just traza un retrato íntimo y honesto de las tensiones intergeneracionales. La relación entre padres e hijos, la presencia de la naturaleza y la sensualidad dialogan en cierta manera con 'Estrany riu', de Jaume Claret Muxart.

'Lleó', que forma parte del catálogo 'Curts Comunitat Valenciana 2025', programa de fomento del corto valenciano del Institut Valencià de Cultura, será presentado al publico de la Filmoteca d'Estiu por Alba Just y el productor Fran Ruvira.

NUESTROS RÍOS

Como en ediciones anteriores, las sesiones se abrirán con un montaje de imágenes pertenecientes a la colección de cine aficionado y familiar de la Filmoteca Valenciana.

En esta ocasión, y en consonancia con el ciclo temático 'Un río de cine', la selección está dedicada a los ríos valencianos e incluye imágenes del Túria, el Júcar y el Segura que algunos aficionados tomaron con sus cámaras de 9'5 y súper 8 milímetros.

Estas proyecciones contribuyen a difundir una de las principales misiones de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva.

HORARIOS Y VENTA DE ENTRADAS

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles. Las sesiones se inician a las 22.30 horas y la apertura del recinto, taquilla y el servicio de bar tiene lugar a las 21.30 horas.

La programación completa y la venta anticipada de entradas están disponibles en la página web del IVC.

La Filmoteca d'Estiu es una actividad de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, organizada por el Institut Valencià de Cultura a través de la Filmoteca Valenciana. Su celebración es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de València, que cede los jardines del Palau de la Música como espacio de las proyecciones.