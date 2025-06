La Filmoteca estrena en València 'En la alcoba del sultán', de Javier Rebollo

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana estrena en València 'En la alcoba del sultán' (2024), dirigida por Javier Rebollo, escrita por el propio director en colaboración con Luis Bértolo y protagonizada por Félix Moati, Pilar López de Ayala, Ilies Kadri, Jan Budar y Farouk Saidi.

La sesión del miércoles 11 de junio, a las 20:00 horas, contará con presentación y coloquio a cargo de Javier Rebollo, que compartirá con el público las claves del proceso creativo de su último largometraje, una obra inclasificable, extravagante, lírica y audaz.

Además de director, Rebollo es profesor de dirección cinematográfica y uno de los autores españoles que analiza con más lucidez el cine propio y ajeno, lo que hace que el encuentro sea de interés para un público cinéfilo. La película podrá volver a verse el viernes 13 de junio, a las 18:00 horas.

Desde la Filmoteca subrayan que Javier Rebollo es uno de los autores más singulares del cine español y director, entre otras, de 'Lo que sé de Lola' (2006), por la que recibió la Concha a mejor dirección en el Festival de San Sebastián; 'La mujer sin piano' (2009) y 'El muerto y ser feliz' (2012).

'En la alcoba del sultán' se remonta a los primeros momentos del cinematógrafo, aquel aparato entre la ciencia y el ilusionismo con el que los hermanos Lumière fascinaron al mundo. Rebollo sigue los pasos de uno los operadores Lumière hasta Oriente en una película que celebra el goce de contar historias y de maravillarse ante el cine y la vida.

En 1901, el francés Gabriel Veyre, inventor y operador de cámara de los hermanos Lumière, acepta la propuesta del Venerable Sultán y desembarca en el exótico País de Nour para llevar a Oriente los misterios del cinematógrafo.

MEMORIA "ESCONDIDA EN UN ARMARIO"

Sobre el origen del proyecto y su descubrimiento de la figura de Gabriel Veyre, Javier Rebollo ha manifestado: "Conocí a Philippe Jacquier, heredero de Gabriel Veyre, y él me abrió su corazón y sus archivos. Me dio acceso a la memoria que estaba literalmente escondida en un armario. Veyre sigue siendo muy desconocido y, desde que escuché hablar de él, me quedé con ello. Después sólo tuve que mantener mis oídos abiertos y escuchar a este hombre maravilloso".

Desde el momento de su estreno en la Seminci, 'En la alcoba del sultán' ha recibido excelentes críticas por parte de la crítica especializada. Entre ellos, el crítico Luis Martínez señalaba: "El regreso a la dirección después de 12 años del responsable de obras imprescindibles del último cine español como 'El muerto y ser feliz' o 'Lo que sé de Lola' es desde ya un auténtico prodigio entregado a la muy humanista y razonable tarea de devolver a la pantalla la virtud del misterio, la gracia de lo inesperado.

Sin duda, pocos trabajos tan resplandecientes en su vocación de invocar la oscuridad como esta película de aventuras y desiertos que también lo es de amor y tristezas infinitas".