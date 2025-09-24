La Filmoteca proyecta la deslumbrante 'El gran hotel Budapest' dentro de València Design Fest

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana proyecta este 25 de septiembre, a las 20.00 horas, 'El Gran Hotel Budapest' (2014), de Wes Anderson. Esta sesión, denominada 'Noche de cine, diseño y arquitectura', forma parte de los actos de celebración de València Design Fest, que organiza la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de destacar el vínculo de la ciudad de València con la creatividad y el diseño.

Tras la proyección, se celebra una mesa redonda en el que se analizarán los elementos visuales de la película de Wes Anderson y su conexión con el mundo del diseño y su legado. En la mesa redonda intervienen la diseñadora de interiores Carmen Baselga; la directora de la Mostra de València, Sara Mansanet; y el jefe de Programación de la Filmoteca Valenciana, José Antonio Hurtado. La película de Wes Anderson podrá volver a verse en la Filmoteca Valenciana el viernes 3 de octubre, a las 18.00 horas.

Más allá de su particular estilo narrativo, 'El Gran Hotel Budapest' es una obra visualmente deslumbrante que destaca por una gran dirección de arte, un uso exquisito del color y una cuidada representación de estilos arquitectónicos y gráficos que van del 'art nouveau' al brutalismo.

Protagonizada por Ralph Fiennes y Tony Revolori, pero con un reparto coral de grandes actores entre los que figuran F. Murray Abraham, Mathieu Amalric, Adrien Brody, Saoirse Ronan, Tilda Swinton, Willem Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel y Jude Law, la película tiene como personajes principales al conserje y el botones del hotel, que se ven envueltos en el robo de una valiosa pintura renacentista por la que se enfrentan los herederos de una anciana millonaria asesinada misteriosamente.