La Filmoteca proyecta la restauración digital de la cinta "maldita" 'Cada ver es...'

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de València celebra el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se conmemora el 27 de octubre, con dos sesiones de películas restauradas por el Archivo Fílmico del organismo. Las dos sesiones son gratuitas previo pase por taquilla para recoger la entrada o la adquisición 'on line' y entre ellas destaca la oportunidad de ver la restauración digital de la cinta "maldita" 'Cada ver es...', una cinta del realizador valenciano Ángel García del Val considerada "maldita".

Desde que la Unesco creó el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual en 2005, el 27 de octubre es la fiesta por antonomasia de filmotecas y archivos fílmicos. El objetivo de la celebración es reivindicar la labor de conservación y transmisión del patrimonio cinematográfico, explica la Conselleria de Cultura en un comunicado.

Como en años anteriores, la Filmoteca celebra el Día del Cine Doméstico ('Home Movie Day') y lo hace coincidir con el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual.

Así, este jueves, a las 18.00 horas, se proyecta una compilación de películas domésticas y familiares procedentes del Archivo Fílmico de la Filmoteca.

La compilación ha sido realizada por Okuparte, una asociación cultural fundada por las jóvenes artistas Luna Valle y Mireia Ribes, cuyo objetivo es la organización de eventos artísticos multidisciplinares en espacios no convencionales.

A partir de algunas de esas películas domésticas, ambas han creado una nueva pieza audiovisual que será acompañada en directo al piano por cinco compositores e intérpretes.

La Filmoteca presenta también en sesión única y gratuita, el jueves 27 de octubre, a las 20.00 horas, la restauración digital de 'Cada ver es...' (1981) del realizador valenciano Ángel García del Val, que ha realizado el Archivo Fílmico de la Filmoteca.

La proyección de esta cinta "maldita" se enmarca dentro de la programación de la 27 edición de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

La película será presentada al público de Filmoteca por Inma Trulll, jefa de Recuperación del Archivo Fílmico, y Miguel Ángel Montes, director de fotografía de este "transgresor y vanguardista documental que ha quedado como un film maldito en la historia del cine valenciano", destacan.

Rodado en 16 milímetros con un presupuesto muy limitado, y enormes dificultadas económicas para poder finalizarlo, 'Cada ver es...' es un documental que bien puede ser catalogado como invisible, tanto por lo que respecta a sus radicales planteamientos temáticos y expresivos como en lo relativo al destino de la película, raramente proyectada en salas después de los tortuosos trámites burocráticos por los que tuvieron que pasar sus responsables para conseguir la licencia de exhibición.

Pese a haber sido acabada de montar en 1981, la película se estrenó de forma tardía el 14 de octubre de 1983 en el cine Xerea de València. Por su singular temática, fue condenada al reducto marginal de las salas 'especiales' de la clasificación 'S' en la que se incluían películas que por su contenido erótico o violento podían herir la sensibilidad del espectador.

En el momento de su estreno, Ángel García del Val mantuvo una agria polémica mediática con Pilar Miró, directora de general de Cinematografía, no solo por la injusta y desproporcionada clasificación 'S', sino también porque el documental no podía recibir las ayudas del Ministerio de Cultura al tratarse de una producción rodada en 16 milímetros, un formato que la legislación española sobre cine consideraba como no comercial. El posterior hinchado a 35 milímetros no mejoró la suerte del film en cuanto a su difusión y explotación.

Con guion de Ángel García del Val y Miguel Ángel Montes Beltrán, la película gira en torno a la figura de Juan Espada del Coso, conservador del depósito de cadáveres del Hospital Clínico Universitario de València, donde transcurre la mayor parte del metraje.

García del Val había conocido a Juan Espada en su época de estudiante, cuando el realizador trabajaba como ATS en la Facultad de Medicina.

'CINÉMA VÉRITÉ' Y 'COLLAGE' DOCUMENTAL

A caballo entre el 'cinéma vérité' y el 'collage' documental, 'Cada ver es...' combina la entrevista a Juan Espada con la expresividad del montaje visual y sonoro, en que se superponen músicas, sonidos diversos y fragmentos de otras películas muy apreciadas por el cineasta valenciano, como 'Vértigo' (1958) y 'Los pájaros' (1963) de Hitchcock.

Aunque el visionado de 'Cada ver es...' puede constituir una experiencia impactante para los públicos de todas las edades, los más jóvenes encontrarán una novedosa aproximación al cuerpo muerto, sin violencia, sin sangre, guiados por el hombre que cuida de esos cuerpos en el Instituto Anatómico Forense.

En palabras del director: "Un discurso sobre 'lo muerto' que puede llevar a cuestionarse ese único asunto serio que es la vida".

La proyección de 'Cada ver es...' se enmarca dentro de la tercera edición de 'A Season of Classic Films', una serie de proyecciones gratuitas cuyo objetivo es atraer públicos jóvenes a nuestro patrimonio cultural compartido.

Esta actividad está organizada por la Asociación de Cinematecas Europeas (ACE), de la que Filmoteca Valenciana es miembro fundador.

El programa 'A Seasons of Classic Films' promueve el conocimiento del trabajo de los archivos fílmicos europeos, conectando a las audiencias con la historia del cine y la importancia de la preservación audiovisual.

Las proyecciones tienen lugar entre junio y diciembre de 2022 en todas las filmotecas europeas participantes en el proyecto, de modo presencial y 'on line'.