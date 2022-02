La Filmoteca de València reivindica en un ciclo el legado "silenciado" de las directoras pioneras del cine mudo

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de València proyectará un extenso ciclo sobre las primeras mujeres directoras de cine en el período mudo, que podrá verse desde marzo y hasta finales de 2022.

La actividad se inicia este martes, a las 20.00 horas, con el pase de un programa de seis cortometrajes mudos que rodó la directora francesa Alice Guy en Estados Unidos entre 1911 y 1912. La sesión y el ciclo serán presentados al público de la sala Berlanga por la técnica del departamento de Programación de La Filmoteca, Nuria Castellote.

Conformado por 'Greater Love Hath No Man' (1911), 'Falling Leaves' (1912), 'Making an American Citizen' (1912), 'Two Little Rangers' (1912), 'Algie the Miner' (1912) y 'The Girl in the Armchair' (1912), este programa de cortos de Alice Guy podrá volver a verse el miércoles 9 de marzo, a las ocho de la tarde.

El viernes 11 de marzo, también a las 20.00 horas, y el martes 22 de marzo, a las 18 horas, La Filmoteca proyecta un segundo programa de cortometrajes de Alice Guy, del que forman parte 'A Fool and His Money' (1912), 'The High Cost of Living' (1912), 'The Coming of Sunbeam' (1913), 'Matrimony's Speed Limit' (1913) y 'The Ocean Waif' (1916).

Una reivindicación de las pioneras del cine

Con la programación de este ciclo, el Institut Valencià de Cultura (IVC) quiere "reivindicar la labor silenciada de algunas de las primeras mujeres directoras de cine". "Al contrario de lo que se podría pensar, dado el olvido al que fueron abocadas por la historiografía canónica, la presencia de las mujeres no era excepcional en los orígenes de la industria cinematográfica, especialmente en la norteamericana", explican.

De hecho, apuntan desde la institución cultural, la primera película de ficción que se conoce fue dirigida en Francia por una mujer. Antes de emigrar a Estados Unidos, Alice Guy (1873-1968) dirigió en 1896 el cortometraje 'La Fée aux Choux', basado en un célebre cuento infantil.

Entre 1910 y 1920 los incipientes estudios de Hollywood, sobre todo la Universal, contaban entre sus filas con no pocas directoras y guionistas, así como con alguna productora. Durante el mes de marzo, La Filmoteca de València programará algunas de las películas más destacadas de estas primeras mujeres cineastas, entre las que figuran la francesa Alice Guy y las norteamericanas Lois Weber y Mabel Normand.

MÁS DE MIL PELÍCULAS

Con una filmografía de más de mil películas, la directora, actriz y productora francesa Alice Guy es, sin duda, la más célebre de las pioneras del cine. Contemporánea de los hermanos Lumière y de Georges Méliès, se adelantó a este último en la concepción de un cine narrativo, aunque el director de 'Viaje a la Luna' haya sido considerado como el padre del cine de ficción durante varias décadas.

Tras dirigir diversas películas en Francia para Gaumont durante toda una década (1896-1906), Alice Guy se trasladó a Estados Unidos en 1907 con el fin de seguir dirigiendo cortometrajes para la filial norteamericana de la productora francesa. Tres años más tarde, fundó su propia productora, Solax Company, con la que disfrutó de libertad para filmar películas de temáticas y géneros muy diversos, como demuestra la selección de sus obras incluidas en los dos programas que proyecta La Filmoteca en marzo.

Guy dirigió dramas de emotivo lirismo como 'Falling Leaves' y wésterns como 'Greater Love Hath No Man' o 'Two Little Rangers', en los que la cineasta hace gala de un insólito dominio del cine de acción. En su cine tampoco falta una perspectiva social, que atiende a cuestiones como la inmigración o la desigualdad de género en 'Making An American Citizen' y 'The Ocean Waif'.

Entre los méritos que sitúan a Alice Guy como una adelantada a su época está el hecho de haber dirigido la primera película protagonizada por un personaje 'queer' en 'Algie the Miner'. También fue pionera en dirigir una película interpretada íntegramente por actores afroamericanos en 'A Fool and His Money'.

Además, el jueves 10 de marzo, a las 20.00 horas, La Filmoteca proyecta un programa de seis cortometrajes mudos que rodó la actriz y directora norteamericana Lois Weber (1881-1939) entre 1911 y 1916. La sesión será presentada al público de la sala Berlanga por la técnica del departamento de Programación de La Filmoteca, Nuria Castellote.

Conformado por 'On the Brink' (1911), 'Fine Feathers' (1912), 'The Rosary' (1913), 'Suspense' (1913), 'Lost by a Hair' (1914) y 'Idle Wives' (1916), este programa de cortos de Lois Weber podrá volver a verse el jueves 24 de marzo a las 18 horas.

ESCENA "PRODIGIOSA"

Entre los títulos más destacados del programa figura 'Suspense', un trepidante cortometraje de acción que incluye una de las mejores persecuciones del cine de la época. Su dominio del ritmo y una puesta en escena prodigiosa sitúan a Weber a la altura de los directores que marcaron el cine americano de los años diez: D. W. Griffith y Cecil B. DeMille.

Directora de grandes éxitos de taquilla y una de las cineastas mejor pagadas de Hollywood, Lois Weber no tuvo reparos en tratar temas muy polémicos para su época como el aborto y el control de la natalidad, la pena de muerte o el alcoholismo y la adicción a las drogas.

El domingo 20 de marzo, a las 18 horas, y el miércoles, 23 de marzo, a las 20 horas, La Filmoteca proyecta el largometraje 'El borrón' ('The Blot', 1921), última película que Weber dirigió con su propia productora y su más importante éxito de taquilla.

Protagonizado por las estrellas del cine mudo Philip Hubbard, Claire Windsor y Louis Calhern, 'El borrón' es un drama social muy moderno para su época, que se centra en dos familias vecinas con recursos muy diferentes, la de un profesor y la de un rico empresario de la industria del calzado.

La tercera pionera que se presenta en La Filmoteca en marzo es la norteamericana Mabel Normand (1892-1930). Al igual que Guy y Weber, Normand empezó triunfando como actriz; en su caso, gracias a sus papeles cómicos para la compañía Keystone de Mack Sennett, donde compartió cartel con Charles Chaplin y Fatty Arbuckle, interpretando a 'Mabel', el personaje homónimo con el que alcanzó el estrellato.

Mabel Normand logró dirigir sus propios cortometrajes, auténticas joyas del cine cómico, entre los que destacan 'Mabel's Blunder' (1914) y 'Aventuras extraordinarias de Mabel' ('Mabel's Strange Predicament', 1914), la película en la que apareció por primera vez el personaje del vagabundo que haría famoso a Chaplin.

El jueves 24 de marzo, a las 20.00 horas, La Filmoteca proyecta un programa de tres cortos de Mabel Normand, conformado por 'Aventuras extraordinarias de Mabel' (1914), 'Mabel's Blunder' (1914) y 'Charlot en el cabaret' (1914). Este programa podrá volver a verse el viernes 25 de marzo a las 18 horas y será presentado al público de la sala Berlanga por la técnica del departamento de Programación de La Filmoteca, Áurea Ortiz.

En los próximos meses, La Filmoteca tiene previsto seguir presentando las películas de otras destacadas pioneras del cine como Dorothy Davenport Reid, Cleo Madison, Marion E. Wong, Nell Shipman, Ruth Ann Baldwin, Lita Lawrence, Madeline Brandeis y Olga Preobrazhenskaia.