La Filmoteca Valenciana acoge cinco sesiones de la del festival internacional de animación Prime the Action!

La Filmoteca Valenciana programa cinco sesiones de la última edición del festival internacional de animación Prime the Animation! - GVA

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana acoge cinco sesiones de la decimocuarta edición el Festival Internacional de Nuevos Talentos de la Animación, Prime the Animation!, el único certamen español dirigido a nuevos talentos y óperas primas de la animación internacional, que se celebra del 24 al 31 de octubre en distintas sedes de la ciudad de València.

Las distintas localizaciones que van a acoger la cita son: la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Filmoteca, CaixaForum València, la Sala Sgae Centre Cultural València y el Centro Cultural Nave 3 Ribes.

Desde hace trece años, el evento reúne trabajos realizados por estudiantes de escuelas de animación y profesionales emergentes del sector procedentes de todo el mundo, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El sábado 24 de octubre, a las 20.15 horas, la Filmoteca Valenciana acogerá, con la colaboración del Goethe Institut, la sesión inaugural del festival con la proyección de 'Las aventuras del príncipe Achmed' (1926), de Lotte Reiniger. Considerada la película de animación más antigua conservada en formato de largometraje, la obra conmemora este año el centenario de su estreno.

La proyección contará con el acompañamiento al piano de Sonia Megías y podrá volver a verse el domingo 25 de octubre, a las 18.00 horas, en una copia sonorizada. Ambas sesiones son de acceso gratuito.

Inspirada en 'Las mil y una noches', la película narra la historia de un hechicero que crea un caballo volador capaz de despertar los deseos del gran califa. A cambio del fantástico animal, solicita la mano de la joven princesa Dinarsade, circunstancia que enfurece al príncipe Achmed.

Para su realización, Reiniger utilizó siluetas recortadas, articuladas y fotografiadas fotograma a fotograma, una técnica que convirtió la pieza en una referencia en la historia de la animación.

NUEVE CORTOMETRAJES EN MENUDA FILMO

En el marco de la colaboración de La Filmoteca con 'Prime the Animation!', las sesiones de Menuda Filmo del sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, ambas a las 18.00 horas, ofrecerán un programa compuesto por nueve cortometrajes dirigidos a todos los públicos y realizados con diferentes técnicas de animación.

Los títulos abordan temas como la adicción a las pantallas, la importancia de perseguir los sueños, la urbanización que destruye la naturaleza y la diversidad familiar.

Los cortometrajes se han seleccionados por festivales integrados en la red FAN (Festival Animation Network), formada por Animafest Cyprus (Chipre), Animasyros (Grecia), Cinanima (Portugal), Imaginaria (Italia) y Prime the Animation! (España). Las producciones han sido realizadas entre 2019 y 2025 por jóvenes cineastas participantes en los certámenes que forman parte de la red.

Festival Animation Network tiene entre sus objetivos favorecer la difusión de obras de animación realizadas por nuevos creadores europeos y fomentar el intercambio cultural.

La entrada a las proyecciones de Menuda Filmo es gratuita para menores de 14 años. Cada persona podrá obtener un máximo de seis entradas. Las localidades pueden adquirirse de forma anticipada en la página web o en las taquillas físicas el mismo día de la sesión, desde media hora antes del inicio de la proyección. La taquilla cerrará cinco minutos antes del comienzo de la sesión.

CLAUSURA

La Filmoteca Valenciana acogerá la clausura del festival el sábado 31 de octubre, a las 19.30 horas. Durante la jornada se darán a conocer los proyectos y cortometrajes galardonados y se proyectará el palmarés de la edición. La entrada es gratuita, previa retirada en taquilla. También podrá obtenerse de forma telemática.

El Festival está organizado por la Universitat Politècnica de València (UPV), en colaboración con la Conselleria de Cultura, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), la Fundación Cañada Blanch, el Departamento de Dibujo y el Máster de Animación de la Facultad de Bellas Artes de la UPV y CaixaForum València.