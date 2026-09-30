Filmoteca Valenciana analiza la conexión con el diseño de '2001: Una odisea del espacio' con proyección y mesa redonda

La Filmoteca Valenciana proyecta '2001: Una odisea del espacio' de Stanley Kubrick - REMITIDA FILMOTECA

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana proyecta este jueves, 1 de octubre, a las 18.30 horas, '2001: Una odisea del espacio' (1968), de Stanley Kubrick, en una sesión incluida en la programación de València Design Fest, iniciativa organizada por la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana.

Antes de la proyección, se celebrará una mesa redonda en la que se analizarán los elementos visuales de la película de Kubrick y su conexión con el mundo del diseño y su legado.

En el coloquio participarán el arquitecto Carlos Salazar; la directora de la Mostra de València, Sara Mansanet; y la jefa de Programación de la Filmoteca Valenciana, Nuria Castellote. La sesión contará, asimismo, con la asistencia del director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del Institut Valencià de Cultura, Luis Gosálbez.

El largometraje podrá volver a verse en la Filmoteca Valenciana el viernes 2 de octubre, a las 20.00 horas.

Considerada una de las obras más influyentes del cine de ciencia ficción, el guion de '2001: Una odisea del espacio' fue escrito por Stanley Kubrick en colaboración con Arthur C. Clarke, uno de los grandes novelistas del género, quien también es autor de la novela homónima.

Protagonizada por Keir Dullea, Gary Lockwood y William Sylvester, la película aborda diversos periodos de la historia de la humanidad: desde el descubrimiento de un misterioso monolito por parte de un grupo de primates hasta una misión espacial controlada por HAL 9000, un avanzado sistema de inteligencia artificial.

Para crear una imagen realista y creíble del futuro, Stanley Kubrick recurrió a objetos y diseños de la década de los sesenta caracterizados por su modernidad, como la mesa creada por el arquitecto Eero Saarinen, los cubiertos de Arne Jacobsen, las sillas 042 de Geoffrey Harcourt o el escritorio de George Nelson.

Uno de los interiores más recordados del largometraje es el vestíbulo del hotel Hilton en la Estación Espacial 5. Con suelo, techo y paredes blancas recorridos por líneas rectas, destacaban en este espacio los sillones del francés Olivier Mourgue.

Kubrick también encargó a expertos y empresas la creación de prototipos de diseño de objetos que no se percibieran como fallidos o falsos: ordenadores, mobiliario, vestuario y utensilios de todo tipo. El resultado fue una obra de estética vanguardista que ejerció y sigue ejerciendo un poderoso influjo en el mundo del diseño y el audiovisual.