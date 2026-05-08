La Filmoteca Valenciana estrena en València 'Simón de la montaña', del cineasta argentino Federico Luis

'Simón De La Montaña', Del Cineasta Argentino Federico Luis - GVA

VALÈNCIA 8 May. (EUROPA PRESS) - La Filmoteca Valenciana proyecta los días 9 y 10 de mayo, a las 18.00 y las 20.00 horas respectivamente, 'Simón de la montaña' (2024), del cineasta argentino Federico Luis. Además, la sesión del 9 de mayo contará con servicio de ludoteca cultural para menores de entre 4 y 12 años, comprando la entrada en línea antes de las 14.00 horas del 8 de mayo, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El director adjunto de Audiovisuales del Institut Valencià de Cultura (IVC), Luis Gosálbez, ha señalado que la Filmoteca estrena en València "la notable ópera prima del joven cineasta argentino Federico Luis, que fue la ganadora con el Gran Premio de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en 2024".

De este modo, ha señalado, "la Filmoteca sigue estrenando películas muy estimables que han sido galardonadas en los principales festivales cinematográficos, pero que no han llegado a proyectarse en las salas comerciales de la ciudad".

Rodada con una gran potencia visual e interpretada por Lorenzo Ferro en el papel de un joven que encuentra la paz infiltrándose en un grupo de personas neurodivergentes, se trata de una cinta audaz que reflexiona sobre las crisis identitarias actuales.

Simón es un joven de 21 años que vive al borde de la cordillera de Los Andes. Al sentir que sus sueños no coinciden con su realidad, decide modificarla. Para ello, comienza a pasar tiempo con un grupo de chicos con discapacidad que inventan sus propias reglas para amar y divertirse, mientras crecen y buscan su lugar en un mundo que no parece estar diseñado para ellos.

Sobre su primer largometraje, Federico Luis ha explicado que explora la noción de capacidad humana: "¿qué es capaz de hacer una persona y qué no?". Según ha destacado, trató de cuestionar ideas preconcebidas y comunes. "El personaje de Simón reúne las preocupaciones, proyecciones, pasiones y obsesiones que giran alrededor de la noción de persona con discapacidad. Las motivaciones del protagonista para unirse a ese grupo de amigos con discapacidad son la cuestión central de la película".

Federico Luis logra filmar con frescura y naturalidad una obra madura, arriesgada y compleja, en la que destaca el trabajo actoral de un elenco encabezado por Lorenzo Ferro y del que también forman parte Pehuén Pedre, Kiara Supini, Laura Nevole y Agustín Toscano.

FEDERICO LUIS TACHELLA

Nacido en 1990 en Buenos Aires, Federico Luis Tachella estudió Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires. El 2013 codirige el cortometraje 'Vidrios', su tesis de final de carrera, que se estrena en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires.

Sus siguientes cortometrajes también pasan por el certamen argentino, y con 'La siesta' (2019) compite en la Sección Oficial de cortometrajes del Festival de Cannes y es premiado en el Festival de Toronto. Tras haber dirigido ocho cortometrajes, debuta en el largometraje con 'Simón de la montaña'. En la próxima edición del festival de Cannes estará presente en la sección oficial de cortometrajes con 'Para los contrincantes' (2026).