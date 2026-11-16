La Filmoteca Valenciana programa ocho títulos en la sección 'Memoria y Utopía' de la Seminci

Película de animación japonesa ‘Ninja Scroll’ - GVA

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana, en colaboración con la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), programa la cuarta edición del ciclo 'Memoria y utopía', una sección dedicada a la recuperación y difusión de obras cinematográficas que, por distintos motivos, quedaron fuera de los circuitos habituales de exhibición y reconocimiento.

Creada en 2023, la sección permite descubrir películas de cineastas de gran talento que permanecieron al margen de los cánones de su época. Muchas de ellas fueron censuradas, perdidas o escasamente difundidas y han podido recuperarse gracias al proceso de restauración y conservación realizado por filmotecas e instituciones cinematográficas de distintos países. La mayor parte de los títulos incluidos en el ciclo se proyectan por primera vez en València.

En esta ocasión, la sección recoge ocho largometrajes rodados entre 1962 y 1993: desde el 'thriller' de espionaje 'Occidente y sabotaje' (1962), dirigido y protagonizado por la actriz Ana Mariscal, hasta la película de animación japonesa 'Ninja Scroll' (1993), de Yoshiaki Kawahiri, considerada una obra de referencia en la expansión internacional del 'anime' durante la década de los noventa.

Las obras que integran el ciclo abordan distintas formas de representación de la imaginación, ya sea mediante la recreación de acontecimientos y épocas pasadas, la memoria particular o la ruptura con las convenciones narrativas y visuales.

La selección reúne títulos de Vera Chytilová, Liliana Cavani, Andrej Wajda, Ildikó Enyedi, Konrad Wolf, Ahmed Bouanani, Yoshiaki Kawahiri y Ana Mariscal. Las películas se proyectarán en nuevas restauraciones.

El ciclo comenzará este martes, 17 de noviembre, a las 18.00 horas, con la proyección de 'Los caníbales' (1970), de Liliana Cavani. En plena efervescencia contracultural, Liliana Cavani imaginó una Milán totalitaria donde está prohibido recoger los cadáveres de las calles. Britt Ekland encarna a una Antígona contemporánea, decidida a enterrar a su hermano muerto durante una protesta. Tiresias la acompaña en un desafío que convertirá a ambos en guías para una juventud que recupera poco a poco la voluntad de luchar.

Presentada en la Quincena de Realizadores de Cannes y con música de Ennio Morricone, 'Los caníbales' traslada la tragedia de Sófocles a una poderosa distopía política. La película podrá volver a verse el día 18, a las 20.00 horas.

Ese mismo día, a las 20.15 horas, se proyectará 'Ninja Scroll' (1993), de Yoshiaki Kawahiri, uno de los títulos más influyentes de la animación japonesa contemporánea. La pieza narra la historia de un ninja mercenario y vagabundo que debe enfrentarse a un grupo de guerreros con poderes sobrenaturales en el Japón feudal. La película podrá volver a verse el 18 de noviembre, a las 18.00 horas.

Las sesiones del martes 17 de noviembre contarán con la participación de Javier H. Estrada, codirector de la Seminci y responsable de la programación de 'Memoria y utopía', que presentará tanto el ciclo como las dos proyecciones inaugurales del mismo, 'Los caníbales' y 'Ninja Scroll'.

APROXIMACIÓN BIOGRÁFICA

La programación continuará los días 19 y 12 de noviembre, a las 19.30 y las 18.00 horas respectivamente, con las proyecciones de 'Goya. El difícil camino del reconocimiento' (1971), del cineasta alemán Konrad Wolf. La película ofrece una aproximación biográfica al pintor aragonés, al que se le presenta como un artista ambicioso, deseoso de agradar a la nobleza y de encontrar su lugar en la corte, hasta que la pobreza y la violencia en la que vive España transforman su mirada y su forma de concebir la pintura.

Concebida en la República Democrática Alemana, bajo la óptica del bloque soviético, incide de forma política en la compleja relación entre el artista y el poder, mostrando la transición de Goya desde el arte cortesano hacia el crudo retrato de las luces y sombras de su país.

El miércoles 25 de noviembre, a las 18.00 horas, y el sábado 28, a las 20.30 horas, se proyecta 'We Eat the Fruit of the Trees of Paradise' (1970), de Vera Chytilová. La cineasta checa revisita el mito de Adán y Eva mediante una propuesta visual y narrativa de carácter experimental que incorpora elementos surrealistas y alegóricos.

Asimismo, los días 25 y 29 de noviembre, a las 20.00 y las 18.00 horas, se proyectará 'The Mirage' (1979), el único largometraje del escritor y cineasta Ahmed Bouanani

El miércoles 25 de noviembre, a las 20.00 horas, y el domingo 29, a las 18.00 horas, se proyecta 'The Mirage' (1979), único largometraje del escritor y cineasta Ahmed Bouanani y una de las obras más reconocidas del cine marroquí. A través del relato de un pastor que encuentra unos billetes ocultos en un saco de harina y decide emprender un viaje para convertir ese golpe de suerte en una promesa de prosperidad, la película mira con ironía las desigualdades de la sociedad marroquí y viaja entre el campo y la ciudad, la tradición y la modernidad.

El ciclo seguirá su programación en diciembre con la exhibición de 'Occidente y sabotaje' (1962), de Ana Mariscal; 'My 20th Century' (1989), de Ildikó Enyedi, y 'Paisaje después de la batalla (1970), de Andrzej Wajda.