La Filmoteca Valenciana proyecta la "emblemática" 'Con el culo al aire' de Carles Mira

La Filmoteca proyecta la "emblemática" 'Con el culo al aire' de Carles Mira - REMITIDA GVA

VALÈNCIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana prosigue con su programación de cine valenciano con la proyección este jueves, 14 de mayo, a las 18.00 horas, de 'Con el culo al aire' (1980), escrita y dirigida por Carles Mira, y producida por ASCLE Films en coproducción con Juan Andreu Espi para Estudios Andro y Globe Films. La película está protagonizada por Ovidi Montllor, Eva León, Juan Carlos Senante, Joan Monleón, Rosita Amores, Julio Espí y Empar Ferrer.

La cinta será presentada al público de la sala Berlanga por el cineasta valenciano Lluis Rivera, con la asistencia del director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez.

Con motivo del cuarenta aniversario del rodaje del segundo largometraje de Carles Mira, Lluis Rivera dirigió el cortometraje documental '40 años con el culo al aire' (2019), en el que visitaba los lugares de la ciudad de València donde se había rodado la película y entrevistaba a algunos de los profesionales que participaron en su producción y realización, como Juan Andreu, Lluís Miquel, Boro Borcha o Pedro Pérez Rosado. Lluis Rivera también participó en el rodaje, ejerciendo de regidor.

'Con el culo al aire' es una de las cintas más emblemáticas de Carles Mira (1947-1993), el cineasta que con más ahínco perseveró en la construcción de un cine valenciano de raigambre verdaderamente popular. Estrenada en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián con gran éxito de público, la película es una elocuente muestra de la concepción carnavalesca y mediterránea de la cultura cinematográfica del director valenciano.

Según Carles Mira, "la película responde a una concepción concreta del cine". "Para mí, los tres vértices de este tipo de cine son: las raíces, el sentido de fiesta y lo que entiendo por lo popular. Es como una fiesta en la que el espectador puede transgredir, siquiera por unos momentos, el orden establecido."

La comedia de Carles Mira cuenta la historia de un joven provinciano que conoce a la cantante de un pequeño grupo musical. Gracias a ella, descubre el sexo, pero la experiencia le produce tal conmoción que será internado, tachado de loco, en un manicomio regido por monjas.

INTÉRPRETES NO PROFESIONALES

La película se rodó en Llutxent, Valencia y Sagunto, con la participación de un buen número de intérpretes no profesionales que se sumaban a nombres como Ovidi Montllor, Joan Monleón o Eva León.

En el contexto de una inexistente infraestructura empresarial en València, costó poco más de 20 millones de pesetas que se convirtieron en casi 150 en taquilla. Así pues, consiguió el apoyo del público: más de ochocientos mil espectadores acudieron a las salas a disfrutar de la insolencia y el esperpento de la que fuera una de las películas españolas más taquilleras de 1980.

El pasado mes de abril, la Filmoteca Valenciana inauguró una nueva línea de programación dedicada al cine valenciano. Periódicamente, la Filmoteca programará largometrajes que forman parte de las colecciones del Archivo Fílmico, priorizando los títulos que han recibido ayudas públicas a la producción por parte del IVC o de las instituciones que le precedieron, desde los años ochenta, en la concesión de estas subvenciones.