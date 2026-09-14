El FiMuVin de Requena recibe el folk nómada de Hidenisi Klezmer Balkan

Hidenisi Klezmer - ORQUESTA FILARMÓNICA

VALÈNCIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Música la Vendimia y el Vino (FiMuVin) de Requena (Valencia) acogerá la actuación de Hidenisi Klezmer Balkan y su música nómada ligada a la tradición gitana, balcánica y hebrea de la Europa Central y Oriental con el programa 'Una noche de música, vino y tradición'.

La formación de Teruel, integrada por Ana Antón (violonchelo), David Urango (clarinete), Carolina Paterson (violín), Emiliano Evrard (guitarra) y Alejandro Bayo (percusión), clausurará esta edición, organizada por la Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena y patrocinada por la Fundación Ciudad de Requena y Caixa Popular, en las Bodegas Ladrón de Lunas el sábado 19 de septiembre a las 19.00 h.

Hidenisi Klezmer Balkan ofrecerá un viaje por las tradiciones musicales y sonidos folk de Europa, fusionando la expresividad de la música klezmer, música instrumental de las comunidades judías asquenazíes, con la fuerza rítmica de los Balcanes, avanza la organización en un comunicado.

Este repertorio "fusiona los dos universos en un espectáculo de gran vitalidad, improvisación y riqueza cultural". Un programa en el que la formación invitará tanto a la escucha atenta como a la celebración colectiva, y que transmite desde el primer instante la energía, la melancolía, la añoranza o la alegría más desbordante de un lenguaje universal capaz de trascender fronteras.

"HIJOS DE NINGÚN SITIO"

Hidenisi es un acrónimo de "Hijos de ningún sitio". La propuesta, en consonancia con los objetivos de la Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena y que encarna plenamente el espíritu abierto, internacional y festivo del Festival FiMuVin, pretende asociar la excelencia artística con la historia, la cultura, la enología, la gastronomía y el patrimonio de la ciudad, en una noche en la que se conmemorará el 20º aniversario de la formación y la designación del municipio como Ciudad Española del Vino 2026.

El concierto, organizado por la Orquesta Filarmónica de Requena y Bodegas Ladrón de Lunas, comenzará con un cóctel de bienvenida. Tras la actuación, la experiencia continuará con una cena barbacoa acompañada por una cata de vinos y cavas elaborados por la propia bodega de la mano de su enólogo Fernando Martínez Relanzón, Nariz de Oro Europea y miembro de la sexta generación de una familia consagrada al vino.

El presidente de la Orquesta Filarmónica Fundación Ciudad de Requena, Ernesto Monzó, ha manifestado que "el Festival FiMuVin acoge estilos y propuestas musicales muy diversas, y esta que nos brindará Hidenisi Klezmer Balkan en las Bodegas Ladrón de Lunas, aunando música y una muestra de la cultura vitivinícola y gastronómica de Requena, es una buena muestra".

Monzó subraya que "el repertorio de la formación aragonesa será un excelente broche de oro de esta edición tras el éxito de la gala lírica que protagonizaron los artistas Plácido Domingo, Ainhoa Arteta, Antonio Gandía y Francisco Melero, director de nuestra orquesta".