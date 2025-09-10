Fin de la alerta amarilla por lluvias en el interior de Castellón, litoral sur de Valencia y provincia de Alicante

VALÈNCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana ha decretado el fin de la alerta amarilla por lluvias y tormentas en el interior de Castellón, el litoral sur de Valencia y en toda la provincia de Albacete.

Para esta jornada se espera cielo nuboso en el litoral de la autonomía a primeras horas y no se descartan chubascos aislados ocasionalmente acompañados de tormenta. En el interior habrá cielo poco nuboso con nubosidad de evolución diurna, tal y como ha detallado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas bajarán y las máximas subirán, de forma notable en Valencia y Alicante. También habrá hoy viento flojo variable que aumentará a moderado, de oeste y noroeste en el interior y sur y sureste en el litoral.