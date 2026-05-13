Finaliza sin incidencias el simulacro de ES-Alert en los municipios del entorno de la central nuclear de Cofrentes

El subdelegado del Gobierno en e simulacro de Cofrentes - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

VALÈNCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El simulacro de activación del sistema ES-Alert los municipios del entorno de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) se ha realizado este miércoles por la mañana sin incidencias. Ahora deberá realizarse un análisis pormenorizado de la recepción del mensaje por si se necesitara realizar algún tipo de ajuste en el procedimiento.

Esta prueba ha consistido en el envío sobre las 11 horas de un mensaje a las redes de los operadores de telefonía móvil para su difusión a los terminales conectados a alguna de las antenas de telefonía situadas en las áreas de alerta, detalla Delegación de Gobierno.

La finalidad de este ejercicio era verificar la cobertura del sistema ES-Alert en las localidades pertenecientes a la zona I del Plan de Emergencia Nuclear de la provincia de Valencia (Penva) de la central nuclear, una zona que abarca las poblaciones de Cofrentes, Jarafuel, Jalance, Cortes de Pallás y Teresa de Cofrentes.

El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, se ha desplazado a Cofrentes con motivo del simulacro que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, junto con la Subdelegación y la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, han llevado a cabo en setas localidades.

Según ha explicado, este tipo de ejercicios que permiten "ajustar y mejorar los protocolos existentes, y consolidar una cultura preventiva, basada en la anticipación y la preparación". "La ciudadanía debe estar familiarizada con estas herramientas de alerta, comprender su funcionamiento y, sobre todo, confiar en su eficacia", ha defendido, y ha recordado que el ES-Alert es un "medio complementario" a otros procedimientos de alerta ante emergencias que existen en los municipios de la zona Penva.