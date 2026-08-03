Finaliza la restauración de una bandera de la parroquia de La Torre dañada por la dana

El IVCR+i finaliza la restauración de una bandera de la parroquia de La Torre afectada por la dana de 2024 - IVCR+I

VALÈNCIA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) ha culminado la restauración de la bandera de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús de la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia de La Torre, en València, que resultó afectada por la dana de octubre de 2024.

La pieza, confeccionada en raso blanco y con unas dimensiones de 168 x 124,5 centímetros, presenta el nombre de la congregación y elementos decorativos realizados mediante bordados de aplicación con hilos metálicos dorados. Las flores y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús están ejecutadas con hilos de seda policromada, mientras que en el rostro de Cristo se emplea la técnica denominada pintura a la aguja.

La bandera resultó gravemente dañada por la barrancada. El agua y el barro provocaron manchas y depósitos de suciedad en toda la superficie, especialmente en las zonas bordadas, dificultando la correcta lectura de la obra. Además, la pieza presentaba pérdidas de urdimbre derivadas de su uso procesional y deformaciones causadas por tensiones acumuladas en el tejido, explica el organismo cultural en un comunicado.

De este modo, la intervención ha incluido el desmontaje del forro para acceder al interior de la obra y eliminar los depósitos de barro acumulados. Posteriormente se llevó a cabo la limpieza mecánica tanto del interior como del exterior mediante la aspiración a baja potencia y el uso de pinceles, bisturís y escalpelos.

Los trabajos continuaron con una limpieza química y húmeda controlada que permitió reducir las manchas y aureolas producidas por el barro. Asimismo, la humedad aplicada facilitó la corrección de deformaciones y la alineación de los tejidos. La consolidación se efectuó de forma puntual en las áreas más deterioradas, como la vaina, y la intervención concluyó con el cierre de la pieza mediante la costura manual.

Con esta actuación, la parroquia recupera "uno de los bienes textiles de mayor antigüedad y relevancia patrimonial de la congregación, que podrá volver a utilizar la bandera en las celebraciones religiosas", celebran desde la Conselleria de Cultura.