Finaliza en València el rodaje de 'Estertor', corto de terror psicológico con Sonia Almarcha y María Caballero

Rodaje de Estertor - PRODUCTORA DE ESTETRTOR

VALÈNCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha acogido el rodaje de 'Estertor', un cortometraje de terror psicológico dirigido por Pablo Pagán y protagonizado por las actrices valencianas Sonia Almarcha y María Caballero que se estrenará durante el primer trimestre de 2027.

El nuevo proyecto del director de 'Voyager' --corto con el que Pagán se convirtió en el cineasta más joven preseleccionado a los Premios Goya en 2025-- es una coproducción hispano-alemana que cuenta con el apoyo del Institut Valencià de Cultura (IVC), À Punt Mèdia y el fondo alemán Nordmedia.

"'Estertor' es un cortometraje de género que mezcla thriller psicológico y terror atmosférico para explorar una experiencia universal: vivimos de espaldas a la muerte, pero por mucho que la tapemos, acabaremos encontrándonos con ella", afirma el director en un comunicado.

Rodado en una única localización, el Hospital Vithas Valencia Turia, 'Estertor' combina la tensión asfixiante del thriller con la profundidad emocional del cine de autor. Narra la historia de Natalia, una cirujana brillante y competitiva que, después de una operación especialmente traumática, empieza a verse acosada por una presencia misteriosa capaz de poner en peligro su carrera, su lucidez y su vida.

El proyecto se sitúa en la intersección entre el cine de género y el cine de autor, con referentes como 'El sacrificio de un ciervo sagrado' de Yorgos Lánthimos, 'Repulsión' de Roman Polanski o 'Cisne negro' de Darren Aronofsky.

Con un elenco mayoritariamente valenciano, el corto tiene como protagonista a Sonia Almarcha (El Pinós, Alicante, 1972), conocida por sus papeles en series como 'La Ruta', 'Vis a vis', 'El Ministerio del Tiempo' o 'Amar es para siempre' y por su trabajo cinematográfico en 'El reino', 'La soledad' o 'El buen patrón', película por la que fue nominada al Goya a la mejor interpretación femenina de reparto.

Junto a ella, María Caballero (València, 1994), que ha participado en la producción internacional de terror 'La primera profecía' y en series de televisión como 'Alma' o 'La noche más larga' y fue galardonada con el premio Un Futuro de Cine en la 38 edición del festival Cinema Jove. Completan el reparto la actriz hispano-alemana Carmen Molinar y los intérpretes valencianos Sandra Cervera, Manu Valls y Rafa Albert.

Con guion de Miguel Marcos, 'Estertor' está producido por Philip K. Media y Waterdrop Films, en coproducción con Dacsa Produccions y Kika Lux. La coproducción internacional corre a cargo de Freud & Ecstasy, productora de Frederik Ehrhardt con sede en Alemania y Estados Unidos. La producción ejecutiva es de Miguel Marcos y José Manuel Sospedra.

Tras finalizar su rodaje en València, 'Estertor' inicia su fase de montaje, que se desarrollará en Alemania de la mano de la coproductora Freud & Ecstasy. Su estreno está previsto para el primer trimestre de 2027, con vocación de recorrido en festivales nacionales e internacionales.

Además, el corto nace como primera aproximación a un universo narrativo más amplio, cuyo desarrollo en formato largometraje ya está en marcha.