Finnair extenderá a partir de abril sus operaciones en la ruta entre Valencia y Helsinki

Avión de Finnair - FINNAIR

VALÈNCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Finnair extenderá a partir del próximo 11 de abril sus operaciones entre Valencia y Helsinki. La ruta, prevista inicialmente durante la temporada de verano, hasta el mes de octubre, se amplía ahora y pasará a operarse todo el año, según ha informado la compañía en un comunicado.

Las frecuencias que la compañía aérea ofrecerá entre ambas ciudades también aumentan. Al comienzo de las operaciones habrá dos vuelos semanales de Finnair conectando Valencia y Helsinki, que aumentarán a cuatro durante las épocas de mayor demanda en verano y se mantendrán en esta cifra durante toda la temporada de invierno.

"Estamos desarrollando continuamente nuestra red e incrementando la capacidad allí donde mejor sirve a nuestros clientes. Las conexiones durante todo el año garantizan que podamos ofrecer opciones de viaje fluidas y fiables a lo largo de las distintas estaciones", ha afirmado Antti Tolvanen, vicepresidente sénior de optimización de red de Finnair.

A finales del año pasado, Finnair anunció doce nuevas rutas en verano de 2026 desde su hub en Helsinki: Valencia, en España; además de Catania, Florencia y Turín (Italia), Kos y Tesalónica (Grecia), Kuressaare (Estonia), Luxemburgo, Tirana (Albania), Alta y Stavanger (Noruega), y Ume (Suecia).

La compañía aérea también iniciará vuelos directos a Toronto, en Canadá, en mayo, y abrirá una nueva ruta a Melbourne, Australia, en octubre.