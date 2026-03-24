La firma de hipotecas en la Comunitat crece un 8,7% en enero aunque se ralentiza respecto al mes anterior

Archivo - Viviendas en construcción el día en que han anunciado que la compraventa de viviendas registró en el mes de marzo su mejor dato en 15 años, a 20 de mayo de 2022, en Madrid (España). Según ha informado hoy el Instituto Nacional de Estadística, la - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en la Comunitat Valenciana ha aumentado un 8,7% en enero respecto al mismo mes del año anterior --frente a una subida del 6,29% a nivel nacional--, hasta sumar un total de 4.821 operaciones, aunque se ralentiza, con 0 puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la Comunitat se prestaron 658,6 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en enero, un 23,1% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 0,8%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 6.073 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 941,93 millones de euros. De ellas, 83 fueron sobre fincas rústicas y 5.990 sobre urbanas.

De las 5.990 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en enero en la Comunitat Valenciana, 4.821 fueron sobre viviendas; 54 en solares y 1.115 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad --subrogaciones al acreedor-- fue de 52 y en 436 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado --subrogaciones al deudor--. De las 1.358 hipotecas con cambios en sus condiciones, 870 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 7.223 préstamos sobre fincas en la Comunitat. De ellas 5.186 correspondieron a viviendas, 126 a fincas rústicas, 1.784 a urbanas y 127 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Extremadura (+28,80%), Navarra (+28,64%) y Andalucía (+19,22%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Aragón seguida de La Rioja y Canarias con caídas del 20,91%, 19,5% y 16,89%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Extremadura, Navarra y Galicia con subidas respectivamente del 58,75%, 40,21% y del 38,52%, mientras que el importe prestado se redujo en La Rioja un 15,64%, seguido de Murcia (-13,97%) y Canarias (-9,21%).

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de las hipotecas

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