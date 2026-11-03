Firmas internacionales y el universo de Laura Pérez, entre los atractivos del Salón del Cómic de València

Presentación de carteles del Salón del Cómic 2027 - SALÓN DEL CÓMIC VALÈNCIA

VALÈNCIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La visita de cuatro autores internacionales y un recorrido por el universo creativo de la valenciana Laura Pérez, recientemente galardonada con los premios Eisner y Harvey, son algunos de los atractivos del Salón del Cómic de València 2027, que tendrá lugar del 26 al 28 de febrero.

El certamen ha dado a conocer este martes, en una rueda de presa celebrada en el Aula Manga de La Nau de la Universitat de València, el cartel oficial de su nueva edición, obra de la ilustradora y autora Miriam Bonastre, junto con el cartel de la Zona Asia, firmado por el artista valenciano Pau Roda.

Las obras representan "dos propuestas, cada una con personalidad propia, que reivindican la influencia de épocas pasadas del cómic y la cultura pop", destaca la organización en un comunicado. Miriam Bonastre mira hacia el manga y el anime de los 80, 90 y 2000 desde una estética retro, mientras que Pau Roda bebe de la new wave del cómic de los 70 y 80, la fantasía y la ciencia ficción.

En cuanto a la programación del Salón del Cómic, que tendrá como escenario Feria Valencia, las exposiciones vuelven a ocupar un lugar central para descubrir formas diferentes de expresión gráfica. En esta línea, la zona AU-K!, espacio dedicado al público infantil y juvenil, contará con la muestra 'La historia del arte en cómic', una adaptación expositiva de la colección de Pedro Cifuentes, profesor de Geografía e Historia y dibujante que ha conseguido acercar el arte y la historia a las nuevas generaciones a través del cómic.

La programación expositiva incluye también una muestra impulsada por la Diputació de València que recorrerá la trayectoria y el particular universo creativo de Laura Pérez, autora valenciana que acaba de recibir los premios Eisner y Harvey por su obra 'Ocultos'. Asimismo, el Salón volverá a contar con las exposiciones de AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que ofrecerán una mirada a otras tradiciones gráficas y enriquecen la diversidad cultural de la cita.

El Salón, cuenta por el momento, con la visita de cuatro autores internacionales que representan estilos y trayectorias muy diferentes que ofrecerán encuentros de gran interés para los aficionados. Uno de ellos es Dave McKean, ilustrador, historietista y cineasta británico, una figura fundamental en la evolución visual del cómic contemporáneo. Revolucionó la estética de las portadas de The Sandman, junto a Neil Gaiman, y es responsable de obras tan importantes como Batman: Arkham Asylum y Cages.

También estará a Tim Probert, autor e ilustrador estadounidense, creador de Lightfall, una exitosa saga de fantasía juvenil reconocida por su extraordinaria calidad visual y por abordar temas como el crecimiento personal y la ansiedad.

La italiana Mirka Andolfo, una de las autoras con mayor proyección internacional, ha dibujado personajes emblemáticos como Wonder Woman, Catwoman y Harley Quinn para las principales editoriales estadounidenses. Su trayectoria incluye proyectos como Superman: Red & Blue y en la antología de manga Manga Issho.

Completa este primer avance de autores, Riccardo Federici, dibujante italiano que ha trabajado en grandes series del cómic estadounidense como Aquaman, Action Comics y Batman. Destaca especialmente por su trabajo en Las crónicas de Fellspyre (The Last God) y por obras como Saria y Los Caballeros Oscuros de Acero: Invierno Eterno.

CULTURA POP

Pero el Salón valenciano es "mucho más que cómic", subrayan sus impulsores, que recuerdan que en esta cita "conviven todos los universos en torno a la cultura pop y el entretenimiento".

Ejemplos son Zona Asia, que desplegará una oferta dedicada al manga, el anime y la cultura popular asiática; Joc & Rol, que concentrará a jugadores en torno a torneos clasificatorios y demostraciones de juegos de las distintas marcas; mientras que el Cosplay vuelve con sus concursos, demostraciones y talleres, entre los que destaca el gran concurso clasificatorio de Cosmasters, que dará acceso a la final internacional del Cosplay World Masters en Oporto.

También habrá un espacio propio para los creadores de contenidos y la divulgación, con un plantel de invitados de gran interés. A ello se suma un Artist Alley que esta edición las plazas para artistas se agotaron en apenas unos días, lo que demuestra el enorme interés que despierta esta zona, y los Premios Antifaz, un reconocimiento a todo el universo del cómic.

que tendrá lugar del 26 al 28 de febrero de 2027 en Feria Valencia, donde todos estos universos volverán a encontrarse.

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