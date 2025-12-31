Fisabio elabora una guía pionera en Europa para lograr la equidad en la aplicación clínica de la genómica del cáncer

Ana Molina y Paula Romero - GVA

VALÈNCIA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Fisabio ha publicado la Guía para Integrar la Equidad en la Investigación y Aplicación Clínica de la Genómica en la Prevención y el Tratamiento del Cáncer, un documento pionero en Europa que propone acciones concretas para reducir las desigualdades en el acceso a las innovaciones científicas de la genómica aplicada al cáncer, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Elaborada por el Área de Investigación en Cáncer y Salud Pública de Fisabio, con la doctora y responsable del área, Ana Molina Barceló, y la investigadora Paula Romeo Cervera al frente, la guía supone "un avance crucial" hacia una aplicación justa y universal de la genómica en la sanidad pública.

"Integrar la equidad en la investigación y aplicación clínica de la genómica del cáncer no es solo una cuestión ética, es también una condición necesaria para garantizar que la medicina personalizada beneficie a toda la población, sin dejar a nadie atrás", señala la doctora Molina.

La guía recoge un conjunto de 18 recomendaciones que abarcan el fortalecimiento de capacidades para integrar la equidad, la promoción de la equidad en el avance de la investigación sobre genómica del cáncer y la equidad en el acceso a los servicios genómicos y la medicina personalizada.

Cada recomendación se acompaña de ejemplos, herramientas y recursos prácticos dirigidos a investigadores, profesionales sanitarios, responsables de las administraciones y organizaciones implicadas en la genómica del cáncer, con el fin de ofrecer una hoja de ruta para incorporar la equidad social en todas las fases del desarrollo e implementación de la genómica, desde la generación de evidencia científica hasta la prestación de servicios clínicos.

42 INSTITUCIONES DE 17 PAÍSES EUROPEOS

Este trabajo se enmarca en el proyecto europeo CAN.HEAL (Building the EU Cancer and Health Genomics Platform, 2022-2025), financiado por la Comisión Europea a través del programa EU4Health. El proyecto reúne a 42 instituciones de 17 países europeos, entre ellos España, con el objetivo de mejorar el acceso equitativo a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer mediante la medicina personalizada y la integración de la genómica en los sistemas sanitarios europeos.

"La publicación de esta guía es un avance crucial en la integración de la equidad en la investigación biomédica y la salud pública, un aspecto muy presente en los objetivos que Fisabio tiene marcados para conseguir una ciencia más inclusiva, justa y accesible para todas las personas" destaca la directora gerente de la Fundación, Marisa Caparrós.

La Guía para Integrar la Equidad en la Genómica del Cáncer es de acceso abierto y está disponible en línea en el siguiente enlace: https://zenodo.org/records/16571947.