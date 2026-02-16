El fiscal superior alerta del aumento de los delitos contra la libertad sexual y apunta al temprano acceso a pornografía

El fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz (2d), comparece ante la Comisión de Régimen de las Instituciones de la Generalitat, en les Corts Valencianes, a 16 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Rober Solsona - Europa Press

El fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz, ha alertado del aumento de los delitos contra la libertad sexual y ha apuntado, entre una de sus posibles causas, al temprano acceso a la pornografía infantil, para lo que ha abogado por educar tanto en el ámbito familiar como en los centros docentes "en valores de respeto, empatía y conexión con las personas" para que la infancia y la juventud tengan "una concepción y una valoración correcta" de este asunto.

Así lo ha asegurado durante su comparecencia en la comisión de Régimen de las Instituciones de la Generalitat de Les Corts, donde ha presentado la Memoria de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana 2025.

Respecto a estos delitos, en declaraciones posteriores a los medios, ha señalado que una de las causas que pudiera estar detrás de su aumento es el acceso a la pornografía infantil, que es "uno de los motivos más relevantes que condicionan en cierto modo la concepción de esa libertad sexual que se ve atacada". Para hacer frente a esta situación, ha abogado por reforzar "el aspecto educativo y docente, entre otras muchas medidas".

"Hace falta que la infancia y que la juventud tenga una concepción y una valoración correcta de lo que es la libertad sexual", ha expresado, al tiempo que ha considerado "muy importante educar en valores de respeto, de empatía y de conexión con las personas", ya que la pornografía infantil es "uno de los elementos sin duda que ha supuesto o que produce que haya cada vez un aumento en menores de edad que cometen delitos relacionados con la libertad sexual".

Y aunque ha señalado que el aumento de casos es "limitado" y "no muy amplio", ha advertido de que es sostenido "durante dos o tres años", por lo que ha insistido en que el "pronto, rápido y fácil acceso a la pornografía infantil" motivado por la generalización del uso de las redes sociales "puede ser una de las causas que motive esto". En cualquier caso, ha remarcado la necesidad de impulsar "una labor de prevención y de educación tanto en el ámbito familiar como en los centros docentes".

Por otro lado, sobre la especialización en violencia de género, ha indicado que la Fiscalía lo está al contar con una sección y también los órganos de instrucción, pero ha considerado necesario que lo esté también el órgano de enjuiciamiento, "tanto juzgados de lo Penal en exclusividad como también alguna sección de la Audiencia Provincial". De hecho, ha concretado que había un proyecto de creación de juzgados que se dedicaran en exclusividad a ese tipo de delitos.

No obstante, ha recalcado que cualquier juez "conoce de todos los delitos", por lo que también está "perfectamente capacitado para conocer los delitos de violencia sobre la mujer", pero como aspecto de mejora para aumentar la protección, preguntado por los grupos durante su comparecencia, ha apuntado el hecho de que haya jueces especializados en la materia, "como pasa en la Fiscalía". "Cualquier fiscal podría conocer estos delitos, pero una sección especializada siempre va a estar mejor preparada", ha argumentado.

Sobre si eso sería posible con los medios que hay en la actualidad, Ortiz ha asegurado que sí y ha detallado que la idea "no sería a lo mejor la de convertir juzgados que ya existen de lo Penal a hacerlo, sino crear nuevos que tuvieran esta competencia exclusiva".

Y sobre el tema de la okupación, ha señalado que los "números objetivos" de la memoria reflejan "un muy leve aumento en alguna de las provincias o el mantenimiento del mismo número" que el año anterior.