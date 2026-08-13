Fiscalía abre diligencias para investigar si se filtró información reservada a un diputado de Vox en Les Corts

El diputado de Vox David Muñoz, este miércoles en Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Comunitat Valenciana ha acordado abrir diligencias de investigación preprocesal para investigar si se filtró por parte de una representante del ministerio público información reservada al diputado de Vox en Les Corts David Muñoz, tras una denuncia presentada por el PSPV por posible revelación de secretos y después de que un micrófono abierto recogiera una conversación del parlamentario en la que así lo señalaba.

Esto ocurrió a mediados de julio, durante un descanso en la comisión de Presupuestos de Les Corts. Mientras algunos diputados recogían pertenencias y se levantaban y otros hablaban entre ellos, se escuchó comentar a los diputados de Vox David Muñoz y Jesús Albiol, en alusión a la intervención de la socialista Alicia Andújar minutos antes: "¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, lo sé yo porque me lo ha dicho la fiscal". "Privilegios... No, pero yo estoy flipando, sobre todo con la del PSOE", respondió el segundo.

En su intervención previa, David Muñoz replicó a Andújar, en alusión a una operación desarrollada en Nules (Castellón) por la Guardia Civil por supuesta trata de seres humanos: "Ya que se pregunta por el caso de Nules, todos pakistaníes y, además, todos en proceso de regularización por las instrucciones del Gobierno de España, que lo sepa". Además, durante su conversación captada por los micrófonos, los representantes de Vox criticaron a la diputada socialista, a quien llegaron a tildar de "bruja".

En un decreto del fiscal superior de la Comunitat Valenciana de este jueves, consultado por Europa Press, se acepta la inhibición del expediente remitido por la Fiscalía Provincial --órgano ante el que el PSPV presentó inicialmente la denuncia-- "al objeto de practicar cuantas actuaciones sean necesarias para determinar la eventual tipicidad de los hechos denunciados", al tiempo que se designa fiscal instructor.

El fiscal superior señala que le corresponde a la Fiscalía Superior la competencia en este caso dado que, de conformidad con el artículo 73.3.b), la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia "conocerá de la instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo".

Por su parte, la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado acordó a finales del mes pasado incoar un expediente gubernativo a raíz de la denuncia por una posible revelación de información reservada procedente del Ministerio Fiscal a este diputado de Vox en Les Corts Valencianes.

AFIRMACIONES "MUY GRAVES"

En declaraciones a los medios tras la junta de síndics de este jueves, el portavoz del PSPV, José Muñoz, ha reiterado que las afirmaciones captadas por el micrófono abierto son "muy graves", al revelar que "la extrema derecha tenía información privilegiada de un procedimiento que estaba secreto y que podía afectar al proceso de regularización de migrantes". Es algo que ha relacionado con la posición de Vox "intentando criminalizar a los migrantes y a las personas que quieren tener una vida digna en nuestro país".

El síndic del PSPV ha subrayado que ahora corresponde a la Fiscalía Superior esclarecer los hechos y determinar si existió ese acceso indebido a información. "Nos parece especialmente grave que un diputado de Vox, un partido que mantiene un discurso abiertamente racista y de criminalización de la migración, pudiera disponer de información privilegiada de la Fiscalía sobre un procedimiento que afecta precisamente a este ámbito", ha advertido.

Tras trascender la conversación captada por el micrófono abierto, el síndic de Vox, José Mª Llanos, se negó a valorar el comentario de su diputado que presumía de tener supuesta "información privilegiada" por parte de una fiscal, que enmarcó en "anécdotas e ironías" y en "cortinas de humo" del PSOE para desviar la atención.

"No voy a hacer declaraciones sobre cuestiones que son conocidas por los actores de la justicia, que son públicas y que son meras anécdotas a las que se les quiere dar una importancia que no tienen para tapar la corrupción de los socialistas", zanjó a preguntas de los periodistas.