Fiscalía archiva diligencias por unas declaraciones del obispo Munilla sobre las terapias de conversión sexual

Archivo - El que fuera obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, comparece tras su nombramiento por el Papa como nuevo obispo de Orihuela-Alicante, a 7 de noviembre de 2021 - Unanue - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado las diligencias de investigación preprocesal a raíz de la denuncia de la plataforma ciudadana 'Tu pueblo y el mío' contra el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, en relación a varias intervenciones públicas del prelado sobre las terapias de conversión sexual.

Así lo ha dado a conocer el propio Munilla en una publicación en redes sociales, en la que adjunta el escrito donde Fiscalía le informa de que se han incoado las diligencias de investigación iniciadas el pasado noviembre y se ha dictado decreto de archivo.

En su mensaje, publicado este lunes por la tarde, el obispo se "reafirma" en varias conclusiones. En primer lugar, que según él "era evidente que la denuncia no tenía recorrido y que únicamente buscaba amedrentar a la Iglesia para que no nos atreviéramos a proponer la antropología cristiana del matrimonio y de la sexualidad, pretendiendo así tener las manos libres para imponer una 'antropología de Estado' basada en la 'teoría de género-LGTBI'".

Añade que "la Iglesia no puede dejar de predicar el Evangelio del amor vivido en pureza: Es nuestra obligación pastoral acompañar a las personas que, libremente, nos pidan ayuda espiritual para vivir en castidad". Y que "es absolutamente incoherente -¡un auténtico liberticidio!- (sic) que quienes dicen defender la libre elección de la propia identidad sexual pretendan coartar la libertad de quienes toman un camino diferente al suyo". "El colmo del colmo es que la propuesta del amor cristiano pueda llegar a ser objeto de la acusación de delito de odio y de discriminación", recalca.

Por su parte, la plataforma ciudadana denunció que las intervenciones del obispo de Orihuela-Alicante pueden ser constitutivas de un delito de odio. Señaló que sus declaraciones "tanto en medios de comunicación como en programas de radio" podrían constituir ese ilícito porque, a su juicio, "exceden el amparo de la libertad de expresión o religiosa".

Esta entidad explicó que, "con fecha 3 de mayo de 2024", durante un programa de la emisora Radio María, el obispo expresó que "se amenaza a los psicólogos que acompañen a personas con inclinaciones homosexuales [...] si el acompañamiento que les hacen tiene algún viso de ayudarles a que sus atracciones homosexuales sean reconducidas, entonces eso se entiende como terapia de conversión y eso está prohibido" y "aquí se le llama terapia de conversión a cualquier acompañamiento a una persona para intentar que sus heridas interiores sean acompañadas y pueda vivir la virtud de la castidad como todo cristiano".

"DEFENSA EXPLÍCITA DE LAS TERAPIAS DE CONVERSIÓN"

Además, la plataforma añadió que las afirmaciones de Munilla "equivalen a una defensa explícita de las llamadas terapias de conversión, prohibidas en España en múltiples normativas autonómicas". En este punto, hizo referencia al artículo 14 de la Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana.

La denuncia fue remitida a la Fiscalía Provincial de Madrid, "por ser dicha ciudad donde radica la sede de la emisora en la que se efectuaron las manifestaciones denunciadas y territorialmente competente" para "valorar la trascendencia" a nivel jurídico-penal.

Cabe recordar que, en enero del año pasado, el obispo Munilla consideró que "lo que llaman "terapia de conversión", en realidad, no existe", sino que esto es "un "constructo ideológico" del marxismo para impedir a la Iglesia acompañar pastoralmente a las personas con inclinaciones homosexuales, ayudándoles a vivir la virtud de la castidad".