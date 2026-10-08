Fiscalía pide archivar una querella contra Pérez Llorca por la entrada para la final del Mundial

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 28 de septiembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Llorca se enfrenta a su - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de la Comunitat Valenciana ha pedido archivar una querella interpuesta contra el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, por la entrada que recibió para asistir a la final del Mundial FIFA 2026, disputada en Nueva York.

El ministerio público ha informado de que este miércoles ha presentado su informe tras la querella presentada contra Llorca y su jefa de comunicación por los delitos de cohecho pasivo impropio y cohecho activo, entre otros.

La entidad querellante sostenía que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) facilitó gratuitamente una entrada para la final del Mundial FIFA 2026, disputada en Nueva York.

La querella destacaba que su jefa de comunicación desempeñaba simultáneamente funciones en la Presidencia de la RFEF y como asesora de comunicación del presidente autonómico. Por ello, aseguraba que esta última pudo haber facilitado la asignación de la entrada o la gestión de la invitación.

Tras analizar la querella, la Fiscalía, de forma motivada, ha solicitado la inadmisión y archivo por no resultar de los hechos relatados indicios racionales suficientes de la comisión de infracción penal.

La Fiscalía se basa en la falta de conexión causal entre la entrega de la entrada y el cargo/función del querellado; en el carácter puramente especulativo de la relación entre tal invitación y determinadas subvenciones o ayudas de la Generalitat a la RFEF; y en la naturaleza meramente conjetural de la imputación en base exclusivamente a la doble condición ya descrita de la querellada.