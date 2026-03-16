La Fiscalía rechaza investigar a la jueza de la dana por la presunta participación de su marido en la causa

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VALÈNCIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado investigar a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre de 2024 por la presunta participación de su marido en la causa, en la toma de unas declaraciones.

El fiscal se ha pronunciado así en un informe remitido el pasado viernes al tribunal valenciano en el que manifestaba su postura al respecto, según ha informado el ministerio público en un comunicado.

En concreto, el TSJCV requirió el lunes a Fiscalía que se pronunciara respecto a la querella interpuesta por parte de un abogado que representa a varias víctimas en la causa de la dana contra la magistrada instructora y contra su marido, también magistrado. En la querella se denunciaba que el marido había podido participar en unas testificales.

Según el ministerio fiscal, el análisis detallado de los hechos objeto de querella, así como el estudio jurisprudencial de cada uno de los delitos por los que se formula esta --delitos de coacciones, revelación de secretos, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento y omisión el deber de perseguir determinados delitos-- "arroja criterios sólidos que permiten concluir que los hechos relatados no alcanzan el umbral del ilícito penal".

El informe concluye que no concurren los elementos configuradores de los delitos mencionados en la querella, por lo que la Fiscalía solicita la inadmisión y archivo de la misma.