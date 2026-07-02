Flores, silencio y paros en estaciones recordarán a las víctimas del accidente de metro de València veinte años después

Victimas de la dana y del accidente de metro. - REMITIDA ASSOCIACIÓ VÍCTIMES DANA 29 D'OCTUBRE

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ofrendas florales, minutos de silencio y paros en las estaciones de recordarán, veinte años después, a las víctimas del terrible accidente de Metrovalencia que costó la vida el 3 de julio de 2006 a 43 personas y causó heridas a otras 47.

La Asociación de Víctimas (AVM3J) ha vivido los sucesivos aniversarios del siniestro en la intimidad, pero este año sus integrantes estarán acompañados por las tres asociaciones mayoritarias afectadas por otra tragedia, la de la dana de octubre de 2024.

Así, l'Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024, la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O y la Asociación de Víctimas y Damnificados por la DANA de l'Horta Sud de Valencia, junto a la AAVV Patraix, compartirán un acto "sencillo y emotivo" que consistirá en una ofrenda de flores, unos minutos de silencio y unas palabras de la AVM3J.

La ceremonia --a la que también asistirán personas y colectivos que han "arropado durante todos los años de lucha y reivindicación" de los damnificados y los familiares-- tendrá lugar a las 13.00 en el jardín donde se ubica el monumento en recuerdo de las víctimas del accidente de metro, cerca de la estación de Jesús.

Precisamente, en palabras de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024, el colectivo del metro ha sido, "desde el primer día, un ejemplo de dignidad, resistencia y compromiso con la verdad".

Esta misma mañana, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado los trabajos de rehabilitación integral del memorial y ha aseverado que "estará en perfectas condiciones" para la conmemoración.

El monumento, financiado mediante una campaña de micromecenazgo y suscripción popular impulsada por la asociación de víctimas, está formado por cuatro tabiques de vidrio laminado montados en dos ángulos de 90 grados sobre muretes de hormigón. Sobre ellos se sitúan los 43 relojes blancos y los negros que completan la pieza.

La obra fue donada al Ayuntamiento de València en 2016. Se ubica en una pequeña zona ajardinada en el cruce de la calle de San Vicente Mártir con Maestro Sosa y Roig de Corella, sobre la curva en la que se produjo el accidente.

Como novedad, y a solicitud de la AVM3J, se instalará un atril metálico en uno de los laterales del conjunto para que, desde este soporte y mediante un código QR, se facilite el acceso al contenido digital del monumento --con información, testimonios y documentación relativa al siniestro--.

El proyecto original del monumento surgió en 2014, cuando la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio convocó un concurso artístico para rendir homenaje a las personas fallecidas. La propuesta ganadora fue 'Prime Time', de Anja Krakowski, seleccionada tras obtener el respaldo mayoritario del jurado y de las más de 1.100 personas que participaron telemáticamente en la votación ciudadana.

El Ayuntamiento de València informó ayer de que ha convocado un minuto de silencio mañana a mediodía a las puertas de los edificios municipales de la ciudad con motivo de esta triste fecha.

RECUERDO EN TORRENT

Y, por su parte, el Ayuntamiento de Torrent ha programado un acto institucional en recuerdo de las víctimas, las personas heridas y sus familias. El homenaje comenzará a las 12:40 horas en el monumento dedicado a las víctimas del accidente, situado en la rotonda de Pare Méndez, frente a la plaza de la Unión Musical.

El acto responde al acuerdo adoptado por unanimidad por el Pleno del consistorio torrentino, que aprobó una declaración institucional para "mantener vivo el recuerdo de una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de la Comunitat Valenciana y que afectó de una manera especialmente profunda a la ciudad".

Desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), se ha convocado un paro de un minuto a la una de la tarde, en todos los centros de trabajo y líneas en servicio de Metrovalencia.

Según explica la empresa pública, esta iniciativa ha sido acordada entre FGV y la representación sindical de los trabajadores en València y Alicante "en memoria de los fallecidos y heridos en este trágico suceso".

El paro podrá ser realizado por todos los trabajadores y afectará a todos los trenes y tranvías en circulación de Metrovalencia y TRAM d'Alacant que se detendrán en la estación por la que circulen en ese momento.

De forma paralela, las banderas del Palau de la Generalitat y de los diferentes edificios de titularidad autonómica en el conjunto de la Comunitat Valenciana ondearán a media asta durante 24 horas y se realizará un minuto de silencio durante el Pleno del Consell.