Flores y versos recuerdan a las mujeres asesinadas por violencia machista en el Cementerio General de València

Acto en el Cementerio General de València por el 25N - COORDINADORA FEMINISTA DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Activistas de la Coordinadora Feminista han recordado a las víctimas de la violencia machista con flores y versos en el Cementerio General de València, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Sobre las 11.30 horas, se han reunido por cuarto año consecutivo en el monolito del Cementerio General que recuerda a las mujeres asesinadas y a sus hijos e hijas.

En el acto se han leído versos de autoras como Gioconda Belli y Alejandra Pizarnic, junto a los nombres de las víctimas de las diferentes formas de violencia machista, que la Coordinadora cifra en 71 mujeres asesinadas y cinco hijos e hijas. Frente al monumento, las asistentes han depositado flores lilas y blancas y han colocado una tela violeta con los nombres de todas las víctimas.

La portavoz de la Coordinadora Feminista de València, Candi Barroso, ha reivindicado en declaraciones remitidas a los medios que "la sociedad tiene que comprometerse para erradicar todo tipo de violencias machistas, una cuestión que hoy echamos a faltar en muchas ocasiones".

Los actos de Coordinadora Feminista por el 25N continuarán esta tarde con una manifestación a las 19.00 horas que recorrerá el centro de la ciudad, encabezada por mujeres supervivientes de violencia machista.