Foios espera a Ferran, que será hijo predilecto: "Ha triunfado y nos ha hecho felices, ¿qué más se puede pedir?"

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Ferran Torres. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press
VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
El pueblo de Foios, en Valencia, celebra este lunes con emoción especial el campeonato del mundo logrado por la selección española masculina de fútbol gracias al gol "providencial" de uno de sus vecinos, Ferran Torres, quien próximamente será nombrado hijo predilecto. "Ha triunfado y nos ha hecho felices, ¿qué más se puede pedir?", proclaman hoy en este municipio de unos 8.000 habitantes.
El alcalde, Sergi Ruiz, ha compartido con Europa Press TV su satisfacción: "Uno siente que estas cosas ocurren una vez en la vida. Me han tocado vivir cosas extraordinarias, algunas desgraciadas, como fue la pandemia, y esta es justamente lo contrario con una repercusión que desborda los planteamientos municipales. Es algo extraordinario que intentamos vivir con toda la normalidad del mundo, pero es cierto que nos obliga a cambiar nuestra agenda, pero con un motivo de alegría y de orgullo".
En este sentido, el primer edil ha avanzado que el goleador "será pronto hijo predilecto" de la población, ya que esa distinción es uno de los aspectos que el consistorio tiene más avanzados respecto a los actos de homenaje y de celebración que se están preparando.
Ruiz ha comentado que seguro que se llevará a cabo una recepción al jugador, aunque ha hecho notar que habrá que acordarlo y "cuadrar agenda" con la familia y con el propio Ferran Torres, porque "no sabemos a corto plazo cuáles serán sus posibilidades". "Está claro que él vendrá en algún momento. No esperamos otra cosa porque Ferran siempre ha llevado con muchísimo orgullo ser hijo de Foios", ha aseverado.
En esta línea, el dirigente municipal ha recalcado que "cualquier noticia se abre con 'el fill de Foios'". "Foios lleva a gala el nombre de Ferran y Ferran lleva a gala el nombre de Foios, así que no esperamos otra cosa que es que venga en breve".
El alcalde a loado también a la familia de Ferran Torres, "gente del pueblo, normal y humilde". "Él ha sido un niño de Foios y ha destacado siempre jugando a fútbol y en esas primeras categorías ya destacó, pero no ha dejado de ser una persona muy arraigada a la población", donde, además, el deportista tiene un campus que lleva su nombre. "Es una persona muy vinculada a su pueblo, muy arraigada a Foios y siempre ha llevado con orgullo ser hijo de este pueblo", ha concluido.
En términos similares se ha pronunciado una tía segunda del jugador, Laura Donderis, que ha hecho notar que el entorno del deportista es "una familia normal y corriente, por supuesto, trabajadora y que están unidos".
"ORGULLO NO, LO SIGUIENTE"
Ha revivido ese minuto 106 en el que la plaza del pueblo al completo estalló de euforia con el tanto de Ferran. "Orgullo no, lo siguiente", ha exclamado esta allegada, que ha subrayado que "se lo merecía al 100 100, que ya estaba bien".
Vicente Pujol, persona próxima a la familia y padre de un amigo de la infancia del jugador el Barça y ex del Valencia ha exaltado la responsabilidad" del deportista. "Había muchos comentarios porque Ferran había recibido con mucha presión por medio de prensa, para los de aquí injustificada, porque no se le puede poner tanta presión a un chico de 26 años que tiene tanta responsabilidad y que a veces uno, si no hace más, no es porque no quiere, es porque el contexto no le permite, es decir, que ayer Argentina no le permitía que llegaran los balones a Ferran, pero cuando llegaron ahí estuvo el resultado", ha relatado.
"El entrenador tiene una selección muy motivada, van todos a una. Y eso es lo que demostró a nivel mundial que la organización de nuestra selección es sublime, somos los mejores", ha resaltado.
Pujol,que ha sugerido que la plaza principal del pueblo tome el nombre de Ferran Torres, ha rememorado que ayer se vivió el partido "muy intensamente", al igual que el momento de después.
"En psicología se dice que las personas recordamos con el paso del tiempo aquellas cosas que nos han llegado a la parte emocional y ayer fue uno de esos momentos, estar aquí en la plaza y vivirlo con todo el pueblo te ha colmatado la capacidad de percibir y de sentir tantísima felicidad y tanto orgullo de que España somos los mejores del mundo; la selección ha jugado muy bien y que un chico de aquí, criado aquí, al lado de casa, jugando con mi hijo, pues marcó el gol", ha resumido.
Otros vecinos han puesto en valor igualmente que Ferran es "un chaval estupendo, de categoría" y que ha labrado una carrera con mucho sacrificio. "Cada día veía cómo su padre lo entrenaba cada día con la pelota a la puerta de su casa", ha comentado un vecino policía.