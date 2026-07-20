La gran fiesta de Foios tras el gol de Ferran Torres: "Es histórico que un hijo del pueblo le dé el Mundial a España"

Los vecinos de Foios (Valencia) siguen la final del Mundial de fútbol - AYUNTAMIENTO DE FOIOS

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vecindario de Foios (Valencia) ha celebrado, con una gran fiesta en la plaza del Pueblo, el gol que ha marcado el futbolista Ferran Torres, vecino de la localidad, en el minuto 105 del partido de la final de la Copa del Mundo 2026, y que ha otorgado la victoria a la Selección de fútbol de España en el Mundial.

La plaza del Pueblo de Foios, abarrotada, ha ovacionado al futbolista foiero y se ha convertido en "punto neurálgico del fútbol" este domingo durante la emisión del partido de la final del Mundial entre España y Argentina, que se ha disputado en el MetLife Stadium de New Jersey (Nueva York, los Estados Unidos) y que se ha transmitido en directo en pantalla gigante, según ha explicado el Ayuntamiento de Foios en un comunicado.

El alcalde de Foios, Sergi Ruiz, ha expresado que "es histórico que un hijo del pueblo le dé el Mundial a España, que se recordará por décadas, además de una inmensa alegría ver al vecindario unido en la plaza del pueblo, volcado en apoyar a la Selección y a Ferran Torres, quien siempre recuerda sus orígenes e inicios en el fútbol y que ahora es una estrella internacional, tal vez, uno de los futbolistas más importantes que están en activo en todo el mundo".

Por su parte, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Foios, Emma García, ha manifestado que "esta victoria no solo es una victoria para España, sino un gran hito para el deporte valenciano y de nuestro pueblo".

El Ayuntamiento ha destacado que, en unas primeras declaraciones después del partido, Ferran Torres ha hecho una especie de guiño de ojo a sus orígenes: "el destino estaba hecho para que ganáramos, lejos de nuestra gente".

Así, el jugador de Foios hace historia con un gol que posiciona a 'La Roja' con una segunda Copa del Mundo, después de la de 2010, lo que supone "una gran proyección a nivel mundial del deporte español, valenciano y foiero", ha resaltado el consistorio.

El futbolista Ferran Torres fue el primer deportista homenajeado con el galardón al mérito deportivo masculino de la Gala del Deporte, otorgado por el Ayuntamiento de Foios en 2024.