Forinvest debate sobre geopolítica, la inteligencia artificial y la innovación en el turismo en su primera jornada

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las implicaciones económicas, geoestratégicas y empresariales de los últimos conflictos, así como las perspectivas derivadas de la irrupción de las tecnologías ligadas a la inteligencia artificial y la innovación en el desarrollo turístico han protagonizado la primera jornada de Forinvest este miércoles en Feria Valencia.

La inauguración ha corrido a cargo del conseller de Hacienda y presidente del certamen, José Antonio Rovira, que ha calificado Forinvest como "foro estratégico de debate y conocimiento para el tejido empresarial y financiero".

"Vivimos tiempos de enorme transformación económica, tecnológica y geopolítica. Las tensiones internacionales y la reciente crisis en Oriente Medio nos recuerdan hasta qué punto la economía global está interconectada y cómo los acontecimientos internacionales influyen directamente en los mercados, en la inversión y en la actividad empresarial. En este contexto de incertidumbre, foros como Forinvest son más necesarios que nunca", ha señalado.

A continuación, el expresidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha advertido que con la inteligencia artificial (IA) "estamos viviendo la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad", una transformación que ha descrito como "cuatro veces el impacto en PIB per cápita que la revolución industrial" y ante la que ha reclamado "un nuevo contrato social" porque su "gran reto es la desigualdad".

Después ha tomado la palabra el expresidente del Gobierno José María Aznar, que ha analizado las implicaciones del nuevo "desorden" mundial, como titulaba su ponencia. "Lo que ha pasado es un intento de reordenar el mapa de Oriente Medio ante un país como Irán que lleva exportando terror desde hace 25 años", ha señalado, y ha defendido que "España debe estar al lado de sus aliados y no al lado de sus enemigos".

Por su parte, el Digital Transformation Manager de Google For Education, Mariano Salas, ha puesto el foco en cómo la IA está redefiniendo la forma de aprender, trabajar y tomar decisiones, así como en la necesidad de desarrollar talento adaptable y organizaciones preparadas para el futuro, según ha explicado Forinvest en un comunicado.

El chef Joan Roca ha apostado por la creatividad aplicada y el trabajo en equipo como motores de crecimiento y ha mostrado como ejemplo de éxito su modelo empresarial.

INNOVACIÓN EN EL TURISMO

Por otro lado, en el primero de los dos 'Networking Lunch' previstos en este Forinvest y ofrecido por la firma Trablisa, el conseller de Turismo del Govern balear, Jaume Bauzà, ha dialogado con su homóloga en la Generalitat Valenciana, Marian Cano, en torno las diferentes estrategias de innovación en el ámbito turístico.

Los dos representantes de las instituciones autonómicas han destacado que comparten "ventajas estructurales como la seguridad, conectividad y tejido empresarial turístico".

'INDUSTRY TALKS' CON EL DEPORTE COMO PROTAGONISTA

En esta primera jornada de Forinvest se ha estrenado el nuevo foro 'Industry Talks', que ha abordado las oportunidades de inversión y transformación en diversos sectores estratégicos de la economía.

Se ha celebrado el Foro del Deporte, inaugurado por la consellera Marián Cano, y en el que se ha analizado el desarrollo del negocio y la generación de valor en entidades deportivas de la mano de clubes como el Valencia CF, Levante UD o el Valencia Basquet Club.

MAPFRE 'RECLUTA' A JÓVENES TALENTOS

Por otra parte, Mapfre ha aprovechado la celebración de Forinvest para realizar un proceso de selección para contratar a diez jóvenes talentos para Mapfre Gestión Patrimonial. En este ámbito, ha contado con la presencia del expiloto Nico Terol y la celebración de una nueva edición de su 'Hackaton' interuniversitario.

El Foro del Seguro ha tenido un enfoque en el liderazgo femenino, el relevo generacional y la especialización técnica como motores de competitividad. Se han entregado los Premios Liderazgo Empresarial 2026 a directivas referentes del sector.

RANKIA FINANCE FORUM Y FORO DE FISCALIDAD

Mientras, en los foros más específicos en torno a finanzas y fiscalidad, el Rankia Finance Forum se ha centrado en la gestión estratégica de inversiones y el apoyo financiero al ecosistema emprendedor.

De forma paralela, el Foro de Fiscalidad ha abordado las últimas novedades normativas y los retos en el ámbito fiscal, con especial énfasis en cómo la digitalización y la automatización están transformando la labor del asesor fiscal hacia un modelo de consultoría más tecnológica y estratégica.

AGENTES COMERCIALES

Por otro lado, Forinvest está siendo escenario de la celebración de los actos centrales de celebración del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia (COACValencia). La jornada de COACValencia se ha centrado en la puesta en valor de la profesión de agente comercial y su adaptación a los nuevos tiempos. El evento también ha incluido una vertiente institucional con los nombramientos honoríficos a Francisco Pérez Puche y Vicente Ebri.

En la segunda jornada de Forinvest, las nuevas fórmulas de inversión serán protagonistas. Destacarán las oportunidades de inversión y las tendencias de mercado y se pondrá el foco en el papel estratégico de las small caps y en cómo estas compañías contribuyen al crecimiento económico. La ponencia de clausura correrá a cargo de la Premio Nacional de Management, Silvia Leal.