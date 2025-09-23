El fotoperiodismo mundial se cita de nuevo en la Chirivella Soriano con World Press Photo 25 València

Archivo - Mahmoud Ajjour, de nueve años", de la fotógrafa palestina Abu Elouf, es la imagen premiada en 2025 - ABU ELOUF/WORLD PRESS PHOTO 25 - Archivo

'Mahmoud Ajjour, de nueve años', de la palestina Abu Elouf, es la Foto del año

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Chirivella Soriano de València acogerá, del 11 de octubre al 2 de noviembre, una nueva edición de World Press Photo, la muestra más prestigiosa de fotoperiodismo mundial, que cumple su decimotercera edición en la ciudad y la número 70 en todo el mundo.

Los trabajos ganadores del concurso representan acontecimientos y temáticas de 2024, reflejando algunos de los problemas más urgentes a los que se enfrenta la humanidad en geopolítica, cuestiones de género, migración, conflictos o crisis climática. De las protestas en Kenia o El Salvador, a las devastadoras guerras en el Líbano y Palestina, las múltiples caras de la crisis climática en Perú, Brasil o Filipinas, o la persecución de la comunidad LGBTQI+ en Nigeria, entre muchos otros fenómenos globales.

World Press Photo 2025 incluye 42 autores ganadores de los 6 territorios en que el concurso divide la participación global: África, Asia-Pacífico y Oceanía, Europa, Norteamérica y Centroamérica, Sudamérica y Asia Occidental, Central y del Sur. Por cada uno de los territorios en esta ocasión el certamen se divide en tres categorías: Fotografías Individuales, Reportajes Gráficos y Proyectos a Largo Plazo.

'Mahmoud Ajjour, de nueve años' es la Foto de 2025. La imagen refleja a un niño, Mahmoud Ajjour, que resultó gravemente herido mientras huía de un ataque israelí en Gaza. Fue tomada por la fotógrafa palestina Abu Elouf, en Doha, donde la familia de Mahmoud fue evacuada y donde recibe tratamiento médico.

La directora ejecutiva de World Press Photo, Joumana El Zein Khoury, explica que "es una imagen discreta que habla alto y claro" y "cuenta la historia de un niño, pero también de una guerra tan desmedida que sus consecuencias se mantendrán durante generaciones".

IMÁGENES FINALISTAS

Además de la foto del año, el jurado del certamen ha seleccionado dos finalistas. Por un lado, "Cruzar de noche", de John Moore (Estados Unidos), que recoge cómo migrantes chinos entran en calor bajo una fría lluvia tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México.

Por su parte, "Sequía en el Amazonas", de Musuk Nolte (Perú/ México) retrata a un joven que lleva comida a su madre en Manacapuru, Brasil. Antes se podía acceder a la aldea con una embarcación, pero, debido a la sequía, ahora para llegar debe caminar dos kilómetros por el cauce seco de un río del Amazonas.