Francisco Coll explicará en el IVAM el proceso creativo de su ópera 'Enemigo del pueblo'

El compositor valenciano Francisco Coll, durante los ensayos de la ópera Enemigo del Pueblo en el Palau de Les Arts 8 de octubre de 2025 Miguel Lorenzo - MIGUEL LORENZO

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) acoge, en colaboración con el Palau de les Arts Reina Sofía, la presentación el próximo 23 de octubre, a las 19.00 horas, de 'Enemigo del pueblo', la nueva ópera del compositor valenciano Francisco Coll, galardonado con el Premio Nacional de Música 2025 por el Ministerio de Cultura.

El compositor valenciano con mayor proyección internacional explicará al público el proceso de creación, montaje y composición estética de 'Enemigo del pueblo', el primer estreno absoluto en la historia del Palau de les Arts para celebrar el vigésimo aniversario de la inauguración del coliseo valenciano.

Francisco Coll estará acompañado durante el coloquio por la periodista Yolanda Criado, del programa de RNE 'Radar Clásico', y del barítono José Antoni López, que interpreta el papel protagonista de la ópera de Coll. La emisión contará con una actuación del pianista Hilario Segovia, que interpretará dos obras del compositor valenciano.

El Palau de les Arts Reina Sofía estrenará el próximo 5 de noviembre 'Enemigo del pueblo' en su Sala Principal. La ópera es un encargo de Les Arts y el Teatro Real de Madrid a Francisco Coll, que se ha basado en la obra homónima de Henrik Ibsen ('Un enemigo del pueblo'). Àlex Rigola firma el libreto y la puesta en escena de esta nueva producción, que dirigirá musicalmente el propio Coll.

En el marco del convenio de colaboración con el Palau de les Arts Reina Sofía, el viernes 24 de octubre, a las 17.00 horas, los alumnos y alumnas del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts ofrecerán en el IVAM un recital de ópera en torno a la exposición 'Habitar las sombras'.

La muestra, que se exhibe en la galería 1 del museo, reivindica los grises y las sombras a través de las obras de cerca de 80 artistas como Carmen Calvo, Louise Bourgeois, Bernd y Hilla Becher, Thomas Struth, Hiroshi Sugimoto, Cristina García Rodero, Thomas Ruff, Hiroshi Sugimoto, Rula Halawani, Joan Cardells, Santiago Ydáñez, Susana Solano, Cristina Iglesias, Ángeles Marco o Miquel Navarro.

El recital contará con la mezzosoprano Lora Grigorieva y el tenor Pablo Rubín Jurado, con el acompañamiento pianístico de Stanislav Angelov, que inaugurarán así la primera de las sesiones de recitales previstas para esta temporada con piezas de Montsalvatge y Britten, entre otras.

Dado el aforo limitado, las dos actividades requieren de reserva previa, a través de la web del IVAM.